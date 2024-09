"A Persistent Systems, empresa líder em serviços e soluções de engenharia digital e modernização corporativa, está animada em expandir a parceria de longa data com a IBM. Com a rápida aceleração das tecnologias de IA, a IBM pretende revolucionar a engenharia de software aproveitando os recursos da IA generativa do watsonx.ai em conjunto com o watsonx Code Assistant. Espera-se que essa colaboração leve a automação para vários processos de engenharia, abrindo possibilidades interessantes em diversos casos de uso."



Kuljesh puri

Vice-presidente sênior e gerente geral

da Persistent Systems