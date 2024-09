O Pennine Acute Hospitals NHS Trust é uma organização de saúde regional composta por quatro hospitais e uma unidade de reabilitação neurológica na Inglaterra.Recentemente, ela passou a fazer parte do Northern Care Alliance NHS Foundation Trust. A organização emprega cerca de 20.000 funcionários que oferecem uma variedade de serviços comunitários e hospitalares para mais de um milhão de pessoas em Bury, Oldham, Rochdale e Salford, além de fornecer cuidados mais especializados a pacientes em Greater Manchester e áreas vizinhas.

Jav Yaqub, chefe de infraestrutura do Pennine Acute Hospitals NHS Trust, afirma: "A declaração de missão do Trust é oferecer o melhor atendimento a cada paciente em todas as ocasiões. Para capacitar nosso pessoal de 20.000 pessoas a cumprir essa promessa, minha equipe tem a tarefa de garantir que os sistemas dos quais eles dependem para tudo, desde informações de diagnóstico até a prescrição de medicamentos, funcionem sem problemas."

Como a infraestrutura de armazenamento que sustenta esses sistemas já estava operando no limite de capacidade e se aproximando rapidamente do fim-de-ciclo, o Pennine Acute Hospitals NHS Trust estava sob pressão para encontrar rapidamente uma plataforma de armazenamento alternativa. Além disso, a Trust buscou um caminho de migração de baixo risco para evitar o tempo de inatividade não programado.

"Contamos com um ambiente SQL complexo, composto principalmente por seis clusters SQL corporativos, cada um hospedando várias instâncias SQL e milhares de bancos de dados," explica o Arquiteto Técnico do Trust, Imran Bashir."Eles executam os sistemas clínicos críticos do Trust e precisam estar disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, portanto, uma migração SQL direta parecia estar fora de questão. Nosso objetivo era encontrar uma rota para uma nova plataforma de armazenamento que não exigisse que reconfigurássemos nosso ambiente SQL legado, pois isso potencialmente implicaria que os sistemas estivessem off-line por dias de cada vez. Isso era inaceitável para as equipes clínicas, pois colocaria o atendimento ao paciente em risco."

Ele continua: "Com uma migração de data center no horizonte e o armazenamento legado ficando menos estável até o dia, tivemos que nos mover rapidamente. As apostas eram altas: sabíamos que, se errássemos, poderíamos deixar quatro grandes hospitais fora de ação por semanas."