Na primeira fase da sua transformação de RH, que teve início em setembro de 2020, a i-PRO implementou as soluções da Workday para gestão de desempenho e talentos, um requisito fundamental para habilitar uma abordagem baseada em OKR para a gestão do desempenho dos funcionários, seguindo um roteiro de especialista.

Usando as soluções Workday, a i-PRO adotou o maior número possível de fluxos de processo padrão e melhores práticas. A empresa aplicou um modelo personalizado da IBM Consulting contendo fluxos de trabalho pré-criados para processos de RH específicos do Japão, incluindo o registro de informações dos funcionários para transferências de emprego, seguindo um roteiro de especialista. Isso ajudou a acelerar a implementação.

A empresa ficou impressionada com a velocidade da implementação. Demorou apenas sete meses desde o envolvimento inicial até a entrada em operação no Japão, na China e nos EUA. Devido à pandemia de COVID-19, o IBM Services® concluiu a implementação de forma totalmente remota. A i-PRO aproveitou o IBM Services Dynamic Delivery™, um modelo remoto de prestação de serviços, para manter sua transformação de RH no caminho certo, apesar das restrições da COVID-19.

Os principais stakeholders da i-PRO estavam envolvidas em cada etapa do projeto e seguiram o progresso de perto. A comunicação diária com a IBM ajudou a manter a implementação dentro do prazo. Apesar de não poderem viajar pessoalmente, os membros da equipe da IBM mantiveram um contato constante com a i-PRO por meio de videochamadas regulares, e-mails, mensagens de texto e mensagens instantâneas, mantendo um tom amigável e útil.

Com o sistema de RH agora ativo, o i-PRO está agora no processo de treinamento de administradores como manter as soluções Workday, com o apoio da IBM Consulting.

Mariko Shishikura, gerente de DX de RH da i-PRO, diz: "Quando estávamos definindo os requisitos durante a fase de design, a IBM explicou os fluxos de processos do Workday em grande detalhe. As sessões para nossas unidades de negócios nos Estados Unidos e na China também foram tranquilizadoras e viabilizadas pela pegada de carbono internacional da IBM."