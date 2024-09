"O watsonx da IBM é uma revolucionária plataforma de dados e IA corporativa de última geração, desenvolvida especificamente para acelerar e aumentar o impacto da IA nas organizações. A plataforma simplificará toda a arquitetura de TI empresarial das organizações, ao mesmo tempo que incorpora governança e IA generativa. A plataforma oferecerá treinamento, implementação e suporte a recursos de IA em qualquer ambiente de nuvem.

Especificamente no watsonx.data, a plataforma viabilizará a execução das cargas de trabalho em vários motores (código aberto, IBM e não IBM), e as organizações poderão diminuir significativamente os custos com o armazenamento dos dados. O armazenamento adequado à finalidade proporcionará a flexibilidade de um data lake e o desempenho de um data warehouse. Além disso, o GA do watsonx.data fornecerá integração com o Saas Db2 Warehouse e o Netezza Performance Server e suporte para formatos de dados abertos, como Parquet, Avro e Orc, bem como o formato de tabela Iceberg."



Chris McCool

Parceiro/líder de vendas

PALOi Advisors, LLC