O PNNL melhorou a visibilidade e o controle dos ativos da empresa, ajudando as equipes a trabalhar com mais eficiência. A partir de um único ponto de controle, as pessoas podem ver exatamente quais ativos estão em uso, em qual condição se encontram e qual é o status do trabalho de manutenção e reparo.

Adotando uma abordagem mais integrada ao gerenciamento de ativos empresariais, o PNNL está reduzindo a complexidade operacional. O laboratório já desativou cerca de uma dezena de soluções pontuais até o momento e também conseguiu adiar a compra de novos sistemas.

É importante ressaltar que o PNNL adquiriu uma nova visão sobre ativos e manutenção que as equipes podem usar para conduzir um planejamento operacional e financeiro mais inteligente. Rastreamento abrangente de processos e métricas confiáveis permitem que as equipes tomem decisões mais bem informadas de planejamento de manutenção, prestação de serviços, orçamentos, contratação e muito mais.

Por exemplo, no que se refere a ordens de serviço, os supervisores agora podem ver quantas ordens de serviço abertas eles têm, quais ordens estão sendo trabalhadas no momento, quais estão na fila ou revisadas e assim por diante. Eles também podem visualizar métricas, como quanto tempo leva em média para concluir diferentes tipos de ordens de serviço, se houver áreas onde determinados pedidos são atrasados ou se o PNNL processar mais ordens de serviço em horários específicos do ano.

Com esse tipo de insight, a equipe de gerenciamento de ativos corporativos pode identificar mais prontamente as áreas de melhoria, fazer melhor uso dos recursos existentes e prever as demandas futuras com mais precisão.