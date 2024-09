Com o advento das mídias sociais, a ameaça que uma possível crise de relações públicas representa para uma empresa aumentou exponencialmente. Com até 1,7 bilhão de usuários de mídias sociais ativos, capazes de influenciar a reputação de uma marca durante uma crise, é imperativo que as empresas tomem as decisões certas de relações públicas (RP) em tempo hábil. No início do engajamento, a Orenda Software Solutions procurou equipar seus clientes de negócios com uma solução poderosa capaz de analisar grandes volumes de dados de mídias sociais para fornecer aos executivos insights oportunos sobre as respostas apropriadas de RP.