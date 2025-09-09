Impulsionada pela necessidade de atualizações mais rápidas e funcionalidades aprimoradas, a OCC contou com a ajuda da IBM® Client Engineering. A equipe da IBM projetou uma solução baseada em contêineres usando o software de troca de dados B2B do IBM Sterling, incluindo IBM Sterling B2B Integrator, Sterling External Authentication Server (SEAS), Sterling Secure Proxy e Sterling Control Center Monitor.

O plano de implementação envolve uma abordagem dupla para dar suporte tanto ao ambiente tradicional de troca de dados B2B quanto à nova solução conteinerizada de forma simultânea. Essa estratégia garante suporte contínuo para os participantes do mercado de opções, permitindo que a OCC teste ambos os ambientes de forma independente e em paralelo antes da migração completa para contêineres. Além disso, a transição também abordará o desafio de gerenciar mais de 100 conexões de membros compensadores e mais de 500 GB de dados diários. A OCC prevê um crescimento significativo nos volumes de transações após a migração dos clientes para o Sterling File Gateway ou para o B2B Integrator.

Além disso, a mudança para contêineres permitirá que a OCC explore oportunidades de IA e medidas adicionais de segurança. O interesse cauteloso da empresa em aplicar IA pode ajudar a automatizar a descoberta de gráficos do Helm para Kubernetes, melhorar processos de negócios, reforçar a segurança e aumentar a rastreabilidade. As atualizações mais rápidas liberarão recursos para inovação futura e melhorias de processos.