A OCC acelera as atualizações de sistema e fortalece a resiliência do mercado com soluções conteinerizadas do IBM Sterling
A Options Clearing Corporation (OCC) é a única câmara de compensação central para opções listadas nos EUA. Ela atende mais de 100 membros compensadores, incluindo algumas das maiores corretoras norte-americanas, empresas de valores mobiliários e comissários de futuros, que dependem dos serviços de compensação e gerenciamento de riscos da OCC. Com mais de 50 anos de história, a OCC foi designada em 2012 como uma utilidade de mercado financeiro sistemicamente importante (SIFMU), reforçando seu papel crítico no mercado.
No entanto, a organização enfrentava desafios crescentes para gerenciar a complexidade das transações em seu ecossistema. Operações manuais, atualizações demoradas, gargalos de escalabilidade e a necessidade de segurança robusta dificultavam cada vez mais a integração e a governança em sua infraestrutura de TI legada. A OCC era particularmente prejudicada por processos manuais extensos e ciclos de atualização que podiam levar até 18 meses para concluir até mesmo pequenas versões. Era necessário modernizar sua infraestrutura e adotar novas tecnologias para garantir a resiliência e a segurança contínuas do mercado de opções listadas nos EUA.
Impulsionada pela necessidade de atualizações mais rápidas e funcionalidades aprimoradas, a OCC contou com a ajuda da IBM® Client Engineering. A equipe da IBM projetou uma solução baseada em contêineres usando o software de troca de dados B2B do IBM Sterling, incluindo IBM Sterling B2B Integrator, Sterling External Authentication Server (SEAS), Sterling Secure Proxy e Sterling Control Center Monitor.
O plano de implementação envolve uma abordagem dupla para dar suporte tanto ao ambiente tradicional de troca de dados B2B quanto à nova solução conteinerizada de forma simultânea. Essa estratégia garante suporte contínuo para os participantes do mercado de opções, permitindo que a OCC teste ambos os ambientes de forma independente e em paralelo antes da migração completa para contêineres. Além disso, a transição também abordará o desafio de gerenciar mais de 100 conexões de membros compensadores e mais de 500 GB de dados diários. A OCC prevê um crescimento significativo nos volumes de transações após a migração dos clientes para o Sterling File Gateway ou para o B2B Integrator.
Além disso, a mudança para contêineres permitirá que a OCC explore oportunidades de IA e medidas adicionais de segurança. O interesse cauteloso da empresa em aplicar IA pode ajudar a automatizar a descoberta de gráficos do Helm para Kubernetes, melhorar processos de negócios, reforçar a segurança e aumentar a rastreabilidade. As atualizações mais rápidas liberarão recursos para inovação futura e melhorias de processos.
Ao migrar para software conteinerizado, a OCC planeja reduzir significativamente os ciclos de atualização. Pequenas atualizações que antes levavam 18 meses passarão a ser concluídas em um dia e meio. Essa rápida aceleração deve resultar em economias substanciais e eficiência operacional otimizada. Moin Syed, gerente de integração de middleware da OCC, destaca o impacto: “Com os contêineres IBM Sterling, não estamos mais presos ao passado — estamos construindo o futuro da infraestrutura financeira.” A transição para uma arquitetura de contêiner oferece suporte a autoscaling para mais de 500 GB de transações diárias, melhorando a experiência dos membros compensadores. Além disso, a transição também prepara a OCC para nuvem híbrida, ampliando sua capacidade de se adaptar à volatilidade do mercado.
As operações do dia a dia da OCC também terão melhorias significativas, incluindo a simplificação das tarefas de segurança e a atualização dos recursos de monitoramento, que agora capturam métricas detalhadas e implementam alertas mais eficazes. À medida que a OCC continua sua jornada de modernização, ela fortalecerá sua parceria com a IBM, que seguirá apoiando a organização com as ferramentas e a expertise necessárias para manter-se na vanguarda da inovação em tecnologia financeira. Greg Hanson, arquiteto principal de infraestrutura da OCC, resume: “A mudança para contêineres foi a conclusão natural e lógica, porque simplesmente não podíamos nos dar ao luxo de permanecer estáticos — à medida que a IBM inova, nós também precisamos inovar.”
A Options Clearing Corporation (OCC) é a maior organização de compensação de derivativos de ações do mundo. Fundada em 1973, a OCC é dedicada a promover a estabilidade e a integridade do mercado, fornecendo serviços de compensação e liquidação para opções, futuros e transações de empréstimo de valores mobiliários. Como uma utilidade de mercado financeiro sistemicamente importante (SIFMU), a OCC opera sob a jurisdição da U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), da U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e do Board of Governors of the Federal Reserve System. A OCC possui mais de 100 membros compensadores e fornece serviços de contraparte central para 20 bolsas e plataformas de negociação. Além disso, oferece recursos educacionais gratuitos e envolventes sobre os benefícios e riscos das opções por meio do seu Options Industry Council (OIC).
