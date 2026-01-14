Escalar a comunicação personalizada é um desafio para qualquer grande rede de saúde, e a Oncoclínicas&Co, o maior grupo focado em oncologia da América Latina, não foi exceção.

Operando mais de 140 unidades e atendendo centenas de milhares de pacientes todos os anos, a organização enfrentava uma complexidade crescente para gerenciar interações frequentes e sensíveis ao tempo. Os pacientes passaram a esperar a mesma rapidez e atenção pessoal do atendimento presencial, mas os canais digitais não ofereciam a mesma experiência. Sistemas fragmentados e processos manuais geravam atrasos e altas taxas de desconexão, dificultando a manutenção do serviço integrado e empático que os pacientes esperavam.

Para preservar o toque humano e sua reputação de acessibilidade, a Oncoclínicas precisava unificar as comunicações, automatizar tarefas rotineiras e viabilizar conexões mais rápidas e confiáveis, sem adicionar complexidade operacional.

“Na Oncoclínicas&Co, nossa missão vai além do tratamento técnico. Acredito profundamente que todo paciente merece não apenas excelência clínica, mas também um cuidado humanizado, ágil e atencioso”, afirma Paula Soares, gerente de experiência do cliente da Oncoclínicas&Co.