Escalar a comunicação personalizada é um desafio para qualquer grande rede de saúde, e a Oncoclínicas&Co, o maior grupo focado em oncologia da América Latina, não foi exceção.
Operando mais de 140 unidades e atendendo centenas de milhares de pacientes todos os anos, a organização enfrentava uma complexidade crescente para gerenciar interações frequentes e sensíveis ao tempo. Os pacientes passaram a esperar a mesma rapidez e atenção pessoal do atendimento presencial, mas os canais digitais não ofereciam a mesma experiência. Sistemas fragmentados e processos manuais geravam atrasos e altas taxas de desconexão, dificultando a manutenção do serviço integrado e empático que os pacientes esperavam.
Para preservar o toque humano e sua reputação de acessibilidade, a Oncoclínicas precisava unificar as comunicações, automatizar tarefas rotineiras e viabilizar conexões mais rápidas e confiáveis, sem adicionar complexidade operacional.
“Na Oncoclínicas&Co, nossa missão vai além do tratamento técnico. Acredito profundamente que todo paciente merece não apenas excelência clínica, mas também um cuidado humanizado, ágil e atencioso”, afirma Paula Soares, gerente de experiência do cliente da Oncoclínicas&Co.
A Oncoclínicas se associou à IBM e à parceira de negócios da IBM PROA.AI, líder brasileira em IA conversacional e automação inteligente, para redesenhar seu modelo de engajamento digital e oferecer suporte rápido e consistente em todos os canais. Com o apoio da PROA.AI, a Oncoclínicas integrou recursos de IA generativa e automação em seus canais digitais. A PROA.AI também ajudou a consolidar o portfólio de produtos IBM® watsonx e o stack tecnológico IBM Cloud Pak sob um framework unificado de governança.
A solução utilizou o IBM watsonx.ai studio para processamento de linguagem natural e IA generativa. A implementação também incluiu o IBM Cloud Pak for Business Automation com automação robótica de processos (RPA) para automação de fluxos de trabalho e o IBM Cloud Pak for Integration para unificar WhatsApp, chat e e-mail em um único framework seguro. A Oncoclínicas também implementou uma abordagem de governança para ajudar a atender a requisitos regulatórios, como a LGPD do Brasil, e reforçar a confiança.
A arquitetura da solução viabilizou respostas em tempo real, agendamento automatizado e atualizações proativas, ajudando a simplificar processos e a melhorar o envolvimento em escala. Além dos ganhos de eficiência, a iniciativa ajudou a devolver tempo e confiança às interações, apoiando um melhor engajamento dos pacientes por meio da tecnologia. “Graças ao esforço da nossa equipe e à implementação de soluções inovadoras, otimizamos processos e garantimos que os pacientes se sintam apoiados em cada etapa”, acrescenta Soares.
A solução gerou impacto mensurável em cada interação da Oncoclínicas:
Entregue em parceria com a IBM e a PROA.AI, essa transformação mostra como IA e automação podem escalar acessibilidade e capacidade de resposta, levando a rapidez e a tranquilidade das interações presenciais a cada ponto de contato digital. “Graças à dedicação da nossa equipe e à implementação de soluções inovadoras, conseguimos não apenas otimizar processos, mas também garantir que nossos pacientes se sintam verdadeiramente acolhidos e cuidados em todas as etapas do tratamento”, conclui Soares.
Fundada em 2010, a Oncoclínicas&Co é a maior rede integrada de oncologia da América Latina, operando mais de 140 unidades em 40 cidades do Brasil. A empresa realiza quase 700.000 tratamentos por ano e é reconhecida por combinar excelência clínica com inovação e cuidado centrado no paciente.
Fundada em 2016, em São Paulo, a PROA.AI é uma líder brasileira em IA conversacional e automação inteligente. Suas soluções para atendimento ao cliente e orquestração de processos são impulsionadas por tecnologia IBM, oferecendo experiências digitais seguras, escaláveis e humanizadas.
