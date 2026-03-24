Construção de uma base sólida para operações inteligentes

Com a IBM e a BlueIT, a Oiki transforma o order management em um sistema contínuo, impulsionado por IA, construído para escalar.
Em um mercado impulsionado pela precisão e velocidade, mesmo pequenas ineficiências podem ter grandes consequências. A Oiki, produtora e distribuidora líder de aços inoxidáveis e ligas especiais, percebeu que seu processo de order management precisava ser aprimorado para apoiar o engajamento estratégico, em vez de ficar sobrecarregado por etapas administrativas. A maioria dos pedidos dos clientes chegava por e-mail, exigindo que os representantes de vendas interpretassem manualmente as mensagens e buscassem detalhes em sistemas internos. Esse fluxo de trabalho repetitivo consumia um tempo valioso e atrasava as respostas, limitando a escalabilidade e a satisfação do cliente.
Embora o processo não representasse um risco operacional imediato, ele representava uma oportunidade perdida de eficiência e crescimento. A oportunidade era clara: transformar um processo manual em um fluxo de trabalho simplificado e inteligente que melhorasse a eficiência e elevasse a experiência do cliente.
Para modernizar seu processo de order management, a Oiki fez uma parceria com a IBM e a BlueIT, uma IBM Business Partner, para criar uma solução impulsionada por IA aproveitando o ecossistema watsonx. Desenvolvido com base no IBM watsonx.ai, um estúdio de desenvolvimento de IA e impulsionado pelo grande modelo de linguagem (LLM) IBM Granite, a solução extraiu detalhes críticos, como códigos de produtos e quantidades de pedidos por e-mail. Esse recurso foi integrado aos fluxos de trabalho da OIKI por meio do IBM Cloud, garantindo escalabilidade e conectividade segura com bancos de dados de ERP e documentos existentes.
A solução também incorporou módulos dedicados para gerenciamento e governança de dados, garantindo que a automação fosse confiável e compatível. Um agente de IA, criado com o IBM watsonx Orchestrate, interpretou a intenção, validou os dados e acionou as ações subsequentes. Combinada com a metodologia AI Accelerator da BlueIT e a integração do Microsoft Teams, a solução criou um ambiente automatizado. Essa mudança levou a equipe de vendas da organização manual de dados para o engajamento estratégico, permitindo respostas mais rápidas e estabelecendo as bases para uma adoção mais ampla da IA em todos os negócios da Oiki.
A solução impulsionada por IA introduziu um processo de recebimento de pedidos semiautomatizado, que substituiu o trabalho manual demorado. Os representantes de vendas agora fazem o upload dos e-mails recebidos para uma interface dedicada em que o sistema analisa as mensagens, identifica a intenção e extrai os principais detalhes. Essa mudança liberou a equipe de tarefas repetitivas, permitindo que se concentrasse em atividades de valor agregado, como a elaboração de ofertas personalizadas e a validação de pedidos. Os fluxos de trabalho internos tornaram-se mais eficientes, e os tempos de resposta melhoraram significativamente, aprimorando a experiência geral do cliente.
O tempo médio de processamento caiu de 30 minutos para 12, uma redução de 60%. O gerenciamento de lances obteve uma economia de tempo de até 180 minutos por dia, com ganhos adicionais esperados de mais de 45% à medida que a integração do ERP avança. Além de eficiências mensuráveis, a solução melhorou a precisão e a consistência, permitindo que a equipe preste um serviço mais rápido e confiável. Essas mudanças fortalecem os relacionamentos com os clientes e posicionam a Oiki para escalar suas operações com confiança, ao mesmo tempo em que olha para a expansão da IA em fluxos de trabalho adicionais para um impacto nos negócios ainda maior.
A Oiki Acciai Inossidabili SpA, fundada em 1966 e sediada em Parma, Itália, é uma produtora e distribuidora líder de aços inoxidáveis e ligas especiais. Há mais de 50 anos, a Oiki se especializa no processamento e fornecimento de aço inoxidável em vários formatos, incluindo fundições, chapas, barras, tubos e ângulos, atendendo a clientes industriais em toda a Europa.
A BlueIT é uma provedora de serviços de TI e empresa de benefícios com sede na Itália, que tem como missão acelerar com segurança as jornadas de transformação digital de seus clientes por meio de suas soluções digitais, serviços de cibersegurança e serviços cognitivos gerenciados.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.