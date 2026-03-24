Construção de uma base sólida para operações inteligentes

A solução impulsionada por IA introduziu um processo de recebimento de pedidos semiautomatizado, que substituiu o trabalho manual demorado. Os representantes de vendas agora fazem o upload dos e-mails recebidos para uma interface dedicada em que o sistema analisa as mensagens, identifica a intenção e extrai os principais detalhes. Essa mudança liberou a equipe de tarefas repetitivas, permitindo que se concentrasse em atividades de valor agregado, como a elaboração de ofertas personalizadas e a validação de pedidos. Os fluxos de trabalho internos tornaram-se mais eficientes, e os tempos de resposta melhoraram significativamente, aprimorando a experiência geral do cliente.

O tempo médio de processamento caiu de 30 minutos para 12, uma redução de 60%. O gerenciamento de lances obteve uma economia de tempo de até 180 minutos por dia, com ganhos adicionais esperados de mais de 45% à medida que a integração do ERP avança. Além de eficiências mensuráveis, a solução melhorou a precisão e a consistência, permitindo que a equipe preste um serviço mais rápido e confiável. Essas mudanças fortalecem os relacionamentos com os clientes e posicionam a Oiki para escalar suas operações com confiança, ao mesmo tempo em que olha para a expansão da IA em fluxos de trabalho adicionais para um impacto nos negócios ainda maior.