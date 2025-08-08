A oferta da IBM atendia aos requisitos da Phoenix OCP: facilidade de implementação, cobrança conforme o uso, servidores de última geração e a opção de ter servidores IBM Power e infraestrutura em nuvem baseada em x86 no mesmo local, tudo próximo ao seu data center principal localizado na região de Frankfurt. Além disso, a Phoenix OCP conta com aplicações em execução no AIX 5.3 e na solução de partição de carga de trabalho (WPAR) da IBM, compatível com a infraestrutura de nuvem IBM Power Virtual Server, o que possibilitou à empresa migrar rapidamente sem precisar transformar determinadas aplicações.

A Phoenix OCP firmou parceria com a IBM e a Teamwork, uma IBM Partner, para implementar uma solução de nuvem abrangente. Cliente da IBM Cloud desde 2022, a Phoenix OCP adotou o IBM Power Virtual Server on IBM Cloud, com bare metal x86, IBM Storage Protect e IBM Cloud Object Storage. A experiência da TeamWork transpareceu na criação da robusta solução de zona de destino do Phoenix OCP no IBM Cloud, estabelecendo uma base sólida para o crescimento futuro da Phoenix OCP. Com seu conhecimento profundo da infraestrutura da IBM, a TeamWork gerenciou com habilidade o processo de migração, transferindo as cargas de trabalho da Phoenix OCP para a zona de destino da IBM Cloud. Também continuaram mantendo com eficiência todos os componentes do IBM Cloud alojados no data center.

Essa transformação possibilitou que a Phoenix OCP simplificasse suas operações, do gerenciamento de inventário à preparação e entrega de pedidos, garantindo que as farmácias recebessem suprimentos em 24 horas em condições ideais de segurança e qualidade. A flexibilidade da oferta do Power Virtual Server, com funcionalidades como faturamento por hora, armazenamento e escalabilidade, proporcionou à Phoenix OCP a agilidade necessária para atender às demandas do mercado. Aproveitando os recursos de implementação rápida do IBM Power Virtual Server, a Phoenix OCP conseguiu criar partições do IBM AIX em poucos minutos nas regiões de várias zonas dos data centers da IBM Cloud. Tudo isso é apoiado por um rigoroso acordo de nível de serviço (SLA) de 99,95% de disponibilidade em configurações de local único e disponibilidade ideal de 99,99% em configurações de local duplo. Também foi possível para a Phoenix OCP realizar testes de SD-WAN sem colocar em risco o ambiente de produção, graças à fácil configuração de um ambiente de teste com base na cópia de produção.

Utilizando o TeamWork e a experiência da IBM no fornecimento de infraestrutura como serviço (IaaS) e tecnologias de adoção de nuvem, a Phoenix OCP poderia redirecionar seus esforços de TI para tarefas de valor agregado, como integrar novos produtos em seu projeto de rastreabilidade. Essa parceria não somente abordou as necessidades imediatas da Phoenix OCP, como também possibilitou que ela explorasse futuros serviços de nuvem, como conteinerização e tecnologias de IA.

Jean-Yves Dumas, diretor de produção de TI e Infraestrutura, afirmou: “A migração para a IBM Cloud ofereceu três vantagens consideráveis. Alcançamos 99,99% de tempo de atividade do sistema após a migração. Em segundo lugar, foi possível integrar novos serviços com mais rapidez, passando de algumas horas para vários minutos. Finalmente, não foi mais necessário adquirir servidores físicos e gerenciar dívidas técnicas de hardware com um processo de compra complexo e demorado”.