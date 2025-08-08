A Phoenix OCP transforma suas operações de entrega de serviços com o IBM Power Virtual Server
A Phoenix OCP, líder em distribuição farmacêutica na França, precisava de um modelo OPEX (Operational Expenditure) mais flexível para apoiar suas crescentes demandas de aplicação de back-office, inclusive do seu data warehouse e sistema de gerenciamento de armazém (WMS). Essas aplicações foram inicialmente hospedadas em servidores IBM Power7 por meio de um provedor terceirizado.
Com o aumento das necessidades do Phoenix OCP, o provedor de hospedagem não conseguiu oferecer um caminho de atualização para os servidores IBM Power9 mais recentes. Para garantir escalabilidade, desempenho e continuidade do serviço, a Phoenix OCP buscou outro parceiro que oferecesse uma infraestrutura moderna baseada em nuvem. A empresa precisava de uma solução robusta e pronta para o futuro para apoiar seu crescimento global e garantir a entrega pontual de medicamentos às farmácias.
A oferta da IBM atendia aos requisitos da Phoenix OCP: facilidade de implementação, cobrança conforme o uso, servidores de última geração e a opção de ter servidores IBM Power e infraestrutura em nuvem baseada em x86 no mesmo local, tudo próximo ao seu data center principal localizado na região de Frankfurt. Além disso, a Phoenix OCP conta com aplicações em execução no AIX 5.3 e na solução de partição de carga de trabalho (WPAR) da IBM, compatível com a infraestrutura de nuvem IBM Power Virtual Server, o que possibilitou à empresa migrar rapidamente sem precisar transformar determinadas aplicações.
A Phoenix OCP firmou parceria com a IBM e a Teamwork, uma IBM Partner, para implementar uma solução de nuvem abrangente. Cliente da IBM Cloud desde 2022, a Phoenix OCP adotou o IBM Power Virtual Server on IBM Cloud, com bare metal x86, IBM Storage Protect e IBM Cloud Object Storage. A experiência da TeamWork transpareceu na criação da robusta solução de zona de destino do Phoenix OCP no IBM Cloud, estabelecendo uma base sólida para o crescimento futuro da Phoenix OCP. Com seu conhecimento profundo da infraestrutura da IBM, a TeamWork gerenciou com habilidade o processo de migração, transferindo as cargas de trabalho da Phoenix OCP para a zona de destino da IBM Cloud. Também continuaram mantendo com eficiência todos os componentes do IBM Cloud alojados no data center.
Essa transformação possibilitou que a Phoenix OCP simplificasse suas operações, do gerenciamento de inventário à preparação e entrega de pedidos, garantindo que as farmácias recebessem suprimentos em 24 horas em condições ideais de segurança e qualidade. A flexibilidade da oferta do Power Virtual Server, com funcionalidades como faturamento por hora, armazenamento e escalabilidade, proporcionou à Phoenix OCP a agilidade necessária para atender às demandas do mercado. Aproveitando os recursos de implementação rápida do IBM Power Virtual Server, a Phoenix OCP conseguiu criar partições do IBM AIX em poucos minutos nas regiões de várias zonas dos data centers da IBM Cloud. Tudo isso é apoiado por um rigoroso acordo de nível de serviço (SLA) de 99,95% de disponibilidade em configurações de local único e disponibilidade ideal de 99,99% em configurações de local duplo. Também foi possível para a Phoenix OCP realizar testes de SD-WAN sem colocar em risco o ambiente de produção, graças à fácil configuração de um ambiente de teste com base na cópia de produção.
Utilizando o TeamWork e a experiência da IBM no fornecimento de infraestrutura como serviço (IaaS) e tecnologias de adoção de nuvem, a Phoenix OCP poderia redirecionar seus esforços de TI para tarefas de valor agregado, como integrar novos produtos em seu projeto de rastreabilidade. Essa parceria não somente abordou as necessidades imediatas da Phoenix OCP, como também possibilitou que ela explorasse futuros serviços de nuvem, como conteinerização e tecnologias de IA.
Jean-Yves Dumas, diretor de produção de TI e Infraestrutura, afirmou: “A migração para a IBM Cloud ofereceu três vantagens consideráveis. Alcançamos 99,99% de tempo de atividade do sistema após a migração. Em segundo lugar, foi possível integrar novos serviços com mais rapidez, passando de algumas horas para vários minutos. Finalmente, não foi mais necessário adquirir servidores físicos e gerenciar dívidas técnicas de hardware com um processo de compra complexo e demorado”.
Após a transformação, a Phoenix OCP teve melhorias significativas em seu desempenho operacional e financeiro. A implementação do IBM Power Virtual Server on IBM Cloud entregou ao Phoenix OCP uma arquitetura Power Architecture segura e eficiente na nuvem pública, aprimorando a confiança e a escalabilidade dos serviços do Phoenix OCP. A capacidade de atender a novas solicitações em tempo real graças à escalabilidade de nuvem deu à Phoenix OCP uma vantagem sobre seus principais concorrentes. A relação de confiança e sinergia entre Phoenix OCP, IBM e TeamWork tem sido fundamental para esse sucesso. O Phoenix OCP agora tem o benefício de um catálogo de serviços em constante evolução por meio do modelo IaaS, que ajuda a garantir a qualidade dos serviços ao longo do tempo. Os resultados quantificáveis são tempos de resposta mais rápidos às consultas de farmácias e satisfação otimizada do cliente. O Phoenix OCP também destacou a visibilidade clara dos custos obtidos e a suavização dos custos com o passar do tempo. Agora, eles também podem adaptar suas necessidades financeiras anualmente de acordo com sua estratégia.
Como colaboradores ativos, a IBM e o TeamWork continuarão apoiando a Phoenix OCP no aproveitamento dos avanços da computação em nuvem, garantindo que a empresa permaneça na vanguarda do setor de distribuição farmacêutica. Finalmente, devido ao seu compromisso com a sustentabilidade, a Phoenix OCP está interessada na implementação de soluções de visibilidade de carbono baseadas na experiência da TeamWork e da IBM em regulamentações e relatórios ambientais. Essas iniciativas ressaltam a dedicação da Phoenix OCP à inovação constante e a práticas comerciais responsáveis.
A Phoenix OCP, sediada na França, é uma distribuidora líder de produtos farmacêuticos e serviços de saúde. A Phoenix OCP atende farmácias e centros de integridade, contribuindo para uma integridade melhor todos os dias. Com uma vasta rede de farmácias e centros hospitalares, a Phoenix OCP oferece uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo soluções digitais, financiamento e treinamento. O compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável se reflete em suas soluções de distribuição farmacêutica, novos modelos de distribuição e serviços dedicados às farmácias.
