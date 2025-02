Intrigado com a possibilidade de usar a IA generativa para revisar seus dados e sugerir categorias de setores diferentes ou adicionais, Callero e sua equipe experimentaram uma API da OpenAI.

"O uso da API da OpenAI produziu bons resultados", diz Callero. "No entanto, desde a chamada da API até o processamento da resposta levou cerca de cinco segundos por linha; então, ainda estávamos olhando para dois anos de tempo de processamento sólido."



Buscando um resultado muito mais rápido, a OCO Global entrou em contato com a IBM e a Prolifics, uma parceira de negócios global da IBM com mais de 3.000 funcionários e um histórico de 30 anos de sucesso. A IBM Client Engineering e especialistas técnicos trabalharam com a Prolifics para projetar uma solução baseada no estúdio de IA IBM watsonx.ai , que oferece desempenho de tempo total de 0,1 s por linha — 50 vezes mais rápido do que a abordagem anterior.

A ampla disponibilidade de modelos no watsonx.ai permitiu que a OCO Global encontrasse o modelo mais adequado para seu caso de uso, equilibrando desempenho, precisão e custo. A equipe conjunta escolheu um modelo de terceiros que alcança pontuações altas em raciocínio e classificação, mas também é relativamente pequeno e, portanto, eficiente em termos de consumo de recursos.

"A IBM e a Prolifics ofereceram os recursos para atingir nossos objetivos de negócios em um tempo muito mais gerenciável: de dois anos para algumas semanas", diz Callero.