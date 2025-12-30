Como parte de uma parceria estratégica com a IBM, a nybl integrou a n.vision, uma plataforma de inspeção impulsionada por IA, com a ferramenta IBM Maximo Visual Inspection e a solução IBM watsonx.governance, para transformar ainda mais a forma como as inspeções industriais são gerenciadas. As duas empresas realizaram três pilotos para validar a integração e demonstrar o impacto do aproveitamento do Maximo Visual Inspection e do watsonx.governance na plataforma n.vision da nybl.

Com o Maximo Visual Inspection, a n.vision realiza inspeções baseadas em ativos que eliminam a necessidade de acesso manual a áreas de difícil acesso, o que reduz os riscos de segurança, os custos operacionais e o tempo geral de inspeção. A solução utiliza computer vision para detectar, classificar e relatar falhas com precisão e velocidade em setores como petróleo e gás, serviços públicos, fabricação, agricultura e saúde.

Com a ajuda do watsonx.governance, A nybl pode oferecer transparência total do ciclo de vida da IA, monitorar vieses e descompassos e gerenciar a conformidade com as regulamentações do setor em evolução. Juntas, essas atualizações operacionais podem ajudar seus clientes a reduzir o tempo de lançamento no mercado, maior precisão e ganhos de eficiência, ao mesmo tempo em que permitem o uso responsável da IA em operações de missão crítica.