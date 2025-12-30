A nybl fortalece a confiabilidade industrial ao integrar o Maximo e o watsonx.governance no n.vision
Em setores vitais para o progresso cívico, como energia, empresas de serviços públicos e fabricação, as organizações continuam lutando com o downtime, a infraestrutura envelhecida e a escassez de técnicos qualificados para manter os sistemas críticos. A nybl, uma empresa de tecnologia de IA que exporta inovação do Gulf Cooperation Council (GCC) e do Oriente Médio em geral em todo o mundo, está lidando com esses desafios por meio da IA baseada na ciência e informada pela física.
Tradicionalmente, as inspeções manuais de ativos essenciais são lentas, caras e vulneráveis a erros humanos, e muitas vezes são conduzidas em ambientes remotos ou perigosos. Reconhecendo a necessidade de uma abordagem mais eficiente e confiável, a nybl imaginou uma solução orientada por IA capaz de automatizar inspeções de ativos, melhorar a precisão e fornecer resultados transparentes. Para concretizar essa visão, a nybl buscou uma base de tecnologia de IA confiável e governada que pudesse garantir que cada modelo implementado atendesse aos mais altos padrões de confiabilidade, ética, conformidade e desempenho.
Como parte de uma parceria estratégica com a IBM, a nybl integrou a n.vision, uma plataforma de inspeção impulsionada por IA, com a ferramenta IBM Maximo Visual Inspection e a solução IBM watsonx.governance, para transformar ainda mais a forma como as inspeções industriais são gerenciadas. As duas empresas realizaram três pilotos para validar a integração e demonstrar o impacto do aproveitamento do Maximo Visual Inspection e do watsonx.governance na plataforma n.vision da nybl.
Com o Maximo Visual Inspection, a n.vision realiza inspeções baseadas em ativos que eliminam a necessidade de acesso manual a áreas de difícil acesso, o que reduz os riscos de segurança, os custos operacionais e o tempo geral de inspeção. A solução utiliza computer vision para detectar, classificar e relatar falhas com precisão e velocidade em setores como petróleo e gás, serviços públicos, fabricação, agricultura e saúde.
Com a ajuda do watsonx.governance, A nybl pode oferecer transparência total do ciclo de vida da IA, monitorar vieses e descompassos e gerenciar a conformidade com as regulamentações do setor em evolução. Juntas, essas atualizações operacionais podem ajudar seus clientes a reduzir o tempo de lançamento no mercado, maior precisão e ganhos de eficiência, ao mesmo tempo em que permitem o uso responsável da IA em operações de missão crítica.
Com a tecnologia IBM incorporada em sua plataforma n.vision, a nybl elevou os padrões de segurança e eficiência para inspeções de ativos em todos os setores. Por exemplo, um operador nacional de rede no GCC lançou um piloto inicial de 1.000 quilômetros usando a n.vision para inspecionar linhas de alta tensão e média tensão. Após seu sucesso, a operadora firmou um contrato com a nybl para escalar as inspeções em 400.000 quilômetros de infraestrutura de energia em todo o país.
Ao automatizar inspeções baseadas em ativos, a nybl observou uma redução de 50% tanto nos custos de inspeção quanto nos incidentes de segurança. Outros resultados transformadores incluem uma redução de 30% no tempo de inspeção, uma redução de 20% nos custos de interrupção e reparos de emergência e um aumento de 20% no tempo de atividade da rede. A detecção e os relatórios automatizados de falhas, impulsionados pela visão computacional, oferecem os mais altos níveis de precisão e confiabilidade, o que ajuda os clientes da nybl a agirem de forma mais rápida e inteligente.
Ao fazer parceria com a IBM para combinar computer vision avançada e governança de IA, a nybl criou uma solução transparente, confiável e escalável para ajudar a melhorar o desempenho dos ativos. A empresa planeja continuar sua colaboração com a IBM para impulsionar a excelência operacional em setores críticos.
Fundada em 2018, a nybl é uma empresa de IA baseada na ciência e informada pela física, com sede nos Emirados Árabes Unidos, e escritórios no Reino da Arábia Saudita e no Catar. Suas plataformas e soluções de IA desenvolvidas especificamente para esse fim, incluindo n.vision, n.rotating, n.lift e n.shield, ajudam setores críticos a melhorar a segurança, confiabilidade e desempenho por meio da automação e da tomada de decisão inteligente.
O IBM Maximo Visual Inspection usa deep learning para analisar imagens e vídeos para classificação e detecção. Ele ajuda os usuários a treinar, validar e implementar modelos de IA, não sendo necessário ter conhecimento de ciência de dados. A solução integra-se sem dificuldades aos fluxos de trabalho de inspeção, ajudando as organizações a detectar problemas com antecedência, melhorar a qualidade e aumentar a eficiência operacional.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, o logotipo da IBM, Maximo e watsonx.governance são marcas registradas da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.