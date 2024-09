"O watsonx.data da IBM permite a arquitetura lakehouse de próxima geração para empresas acionadas por dados. Acreditamos que os recursos do watsonx.data ajudarão as empresas a reduzir os custos de armazenamento e otimizar a computação, garantindo, ao mesmo tempo, recursos de gerenciamento de dados contínuos em sistemas discretos para dar suporte a todas as necessidades de engenharia e análise de dados (IA/ML)."



Ashish Baghel

CEO e fundador

NucleusTeq