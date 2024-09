De consultoria estratégica a tecnologias de ponta, por mais de 50 anos, a NTT DATA Business Solutions (link fora de ibm.com) tem possibilitado experiências que transformam organizações para o sucesso, revolucionam setores para o bem e moldam uma sociedade melhor para todos.



A NTT DATA Business Solutions permite que seus clientes, assim como a sociedade, avancem com confiança para o futuro digital. Eles estão comprometidos com a construção de seu sucesso a longo prazo, combinando seu alcance global com experiência e recursos locais para atender seus clientes em mais de 50 países.



Na NTT DATA Business Solutions, eles impulsionam a inovação — desde consultoria e implementação até serviços gerenciados e além, eles melhoram continuamente as soluções e tecnologias SAP para fazê-las funcionar para as empresas — e para as pessoas.