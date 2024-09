“Estamos muito entusiasmados em ver o suporte ao armazenamento de objetos para armazenamento de tabelas e formato aberto de tabelas e dados. O Db2 Warehouse de última geração é muito poderoso não apenas para os clientes atuais do IIAS, mas também para os clientes que têm sofrido com desempenho e custo, porque vemos a melhoria na relação custo-desempenho para casos de uso de BI. Também estamos ansiosos pela integração com o watsonx.data para múltiplos casos de uso e para otimizar tanto o desempenho quanto a eficiência de custos.”

Keishi Muira

Gerente técnico de vendas de software (banco de dados) da divisão de dados e análises

NI+C

"Vemos muitos clientes japoneses que usam Netezza e Db2. Eles apreciam a tecnologia proprietária da IBM, mas ao mesmo tempo, a abertura e o desempenho de custo são críticos. O watsonx.data beneficiará enormemente esses clientes. Estamos muito surpresos com a simplicidade da operação necessária para usar o watsonx.data. Também vemos muitos clientes que precisam permanecer locais devido à confidencialidade dos dados. O watsonx.data é fornecido não apenas como serviços gerenciados, mas também como software, e essa estratégia de nuvem híbrida é extremamente importante para o mercado japonês do ponto de vista da gravidade dos dados. Esperamos mais integração e parceria com outras soluções de fornecedores terceiros."

Katsuyuki Kajiwara

Gerente de vendas de software técnico da divisão de dados e análise

NI+C