A nib utiliza a tecnologia do IBM® watsonx Assistant para desenvolver Frankie, um consultor de seguros de saúde virtual. Frankie interage com os clientes respondendo a consultas de rotina. Isso ajuda os agentes em tempo real a se concentrarem em questões mais complexas e melhora a experiência geral do cliente.

Desafio de negócio A provedora de seguro de saúde nib nz ltd. estava ansiosa para trazer abordagens novas e inovadoras para atender os clientes. A nib estava procurando uma maneira de aumentar os recursos de seus agentes de atendimento ao cliente e a questão do treinamento.

Transformação Para aumentar seus recursos de atendimento ao cliente em meio ao rápido crescimento, a nib trabalhou com a IBM e o Parceiro de Negócios IBM Capgemini para implementar a primeira solução de chatbot baseada em IA da Nova Zelândia (um "consultor virtual" conhecido como Frankie) para o seguro de saúde. Desenvolvido com o serviço IBM watsonx Assistant, parte do portfólio IBM Developer Cloud, a solução permite que clientes atuais e em potencial façam perguntas sobre seu plano ou seguro de saúde em geral, enviando consultas coloquiais por texto.

Frankie está sempre ouvindo e construindo seu banco de conhecimento para saber exatamente o que nossos clientes precisam saber, ajudando a melhorar sua capacidade de responder com as informações certas para responder até mesmo às perguntas mais incomuns. Ben Rose General Manager of Direct and Partnerships nib nz ltd.