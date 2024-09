NexJ Health Inc.

A NexJ Health escolheu a plataforma IBM Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) para apoiar os serviços inaugurais do Call&Check, que a equipe lançou na Ilha de Jersey e em New Malden, Whitby e Liverpool como parte do projeto Safe&Connected financiado pelo departamento de Home Office do governo do Reino Unido. A empresa provisionou uma pilha local no IBM Cloud em Londres para garantir a residência de dados local de acordo com os requisitos postais e de saúde. Como a maioria dos negócios da NexJ Health's são executados no IBM Cloud, a implementação da solução foi simples. Diz Tatham: "Conseguimos desenvolver nossa solução IBM Cloud muito rapidamente, com a capacidade de configurar nosso runbook para ser o mesmo e em paralelo às nossas implementações canadenses. Pudemos configurar tudo o que ele tinha que fazer sem alterar nossa pilha de tecnologia.”

A única complexidade, diz ele, era garantir que cumprisse todas as diversas regulamentações. Isso incluía o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) na UE, juntamente com controles de privacidade, segurança e gerenciamento compatíveis com os requisitos da norma ISO 27001. A infraestrutura de nível IV da IBM também facilitou salvaguardas como vários firewalls, senhas fortes e criptografia de dados em repouso e em trânsito.



Além da base IaaS, a solução apresenta o IBM Cloud Block Storage, que fornece à NexJ Health uma Internet Small Computer System Interface (iSCSI) com suporte de flash, criptografia transparente e capturas de imagem automatizadas. O IBM Cloud Object Storage também desempenha um papel fundamental armazenando backups criptografados.



Com todas essas medidas de segurança e resiliência em vigor, o lançamento da solução foi um sucesso retumbante. Em New Malden, Whitby e Liverpool, onde a NexJ Health realizou testes, 93% dos participantes concordaram ou concordaram fortemente que valorizavam as visitas dos funcionários dos correios e estavam satisfeitos com o programa. Os funcionários dos correios gostaram de saber que estavam ajudando seus concidadãos, e as visitas se tornaram um ponto alto da semana para os participantes idosos. Um deles comentou: “Foi bom saber que eles estavam verificando se eu estava bem. Eu me sentia mais feliz sabendo que eles estariam lá se algo acontecesse.”