Colaboração para fornecer novas soluções de nuvem híbrida

A Netrix Global se une à IBM para migrar cargas de trabalho da gigante de seguros para o IBM® Power Virtual Server na nuvem
A Netrix Global é uma provedora global de serviços e soluções de tecnologia focada em prestar serviços de TI seguros, escaláveis e orientados por resultados. Com sede nos Estados Unidos, a Netrix Global apoia organizações de médio porte e corporações com serviços gerenciados de TI, soluções em nuvem, cibersegurança, inteligência artificial e capacitação de ambiente de trabalho digital.
Em 2025, a Netrix Global adquiriu a Ricoh ITS, expandindo significativamente sua presença global de serviços gerenciados e aprofundando sua experiência no IBM Power, IBM i, hospedagem em nuvem e serviços gerenciados. Essa aquisição fortaleceu a capacidade da Netrix de proporcionar compatibilidade com ambientes complexos de nuvem híbrida para clientes em todo o mundo, ao mesmo tempo em que dava continuidade à parceria de entrega de longa data que a Ricoh ITS estabeleceu com a IBM.
“A aquisição da Ricoh ITS acelerou nossa capacidade de prestar serviços gerenciados de nível empresarial em escala global”, afirma Nick Mattera, Vice-presidente de Operações de Hospedagem da Netrix Global. "Também nos permitiu construir quase uma década de colaboração com a IBM."
O relacionamento entre a Netrix e a IBM baseia-se na confiança mútua e na colaboração de longo prazo.
“Temos um ótimo relacionamento com a IBM”, diz Mattera. “Não somos apenas parceiros; também somos fornecedores das soluções uns dos outros. A IBM e seus clientes compram e usam soluções que suportamos, e contamos com as tecnologias IBM para prestar serviços de alto valor a nossos clientes. O relacionamento é muito profundo”.
“Como provedora de serviços gerenciados para ambientes IBM Power, a Netrix oferece suporte aos clientes da IBM Cloud por meio de um bloco dedicado disponível no IBM Cloud Catalog. Isso permite que os clientes migrem e implementem em uma solução hospedada totalmente gerenciada com o que Deepak Kohli, Diretor de Tecnologia de Campo da Netrix Global, chama de 'uma única mão para apertar' para toda a infraestrutura".
Cada cliente da Netrix tem requisitos empresariais e regulatórios únicos. Em 2020, uma cliente de longa data, uma seguradora multinacional, procurou a Netrix com uma solicitação significativa.
A seguradora operava dois data centers europeus onde a Netrix gerenciava suas aplicações IBM i executadas em servidores IBM Power. Para reduzir custos e melhorar a eficiência operacional, a seguradora planejava fechar seus data centers locais e migrar as cargas de trabalho para a nuvem.
A Netrix foi encarregada de projetar e executar essa transformação.
Embora a Netrix não operasse os próprios data centers nas regiões europeias necessárias, sua estreita parceria com a IBM fez do IBM Cloud uma escolha natural. A IBM já havia estabelecido data centers em nuvem na Europa e oferecia o IBM Power Virtual Server, permitindo que os clientes migrassem cargas de trabalho do IBM i sem refatoração.
“A maior vantagem do IBM Cloud é que ele já estava pronto”, diz Deepak Kohli, Diretor de Tecnologia de Campo da Netrix Global. “Não precisávamos começar do zero. Poderíamos incluir nossos serviços gerenciados e fornecer cobertura 24 horas por dia, sete dias por semana. O IBM Cloud fazia muito sentido”.
O palco estava montado. Agora era hora de começar o trabalho de verdade.
de economia potencial na eliminação dos custos operacionais anuais do data center
de redução possível no tempo diário de backup de dados do cliente
A migração teve início em julho de 2022. Migrar aplicações IBM i dos IBM Power Systems locais para o IBM Power Virtual Server na nuvem foi relativamente simples, pois não exigiu refatoração. A Netrix foi responsável pela migração geral, mas trabalhou em estreita colaboração com a IBM para aproveitar o conhecimento especializado que só a IBM podia fornecer.
“Estávamos familiarizados com o IBM Cloud”, afirma Mattera. “Implementávamos serviços em nossa própria instância da IBM Cloud para outros clientes. Contudo, no que diz respeito à infraestrutura, ainda não tínhamos feito nenhuma implementação do IBM Power Virtual Server. Por isso, tivemos que passar por um processo de aprendizado, e a IBM estava ao nosso lado para nos ajudar do começo ao fim, o que foi excelente”.
O setor de seguros possui exigências governamentais rigorosas para o gerenciamento de dados, incluindo uma disposição que determina que todos os dados sejam armazenados por pelo menos sete anos. Para atender a esse requisito, a IBM recorreu à IBM Business Partner FalconStor. Com a solução FalconStor StorSafe VTL, a equipe pôde converter unidades de fita de armazenamento físico em um formato de fita virtual e fazer backup delas no IBM Cloud Object Storage, para facilitar o armazenamento e a recuperação.
Como a solução VTL da FalconStor já estava integrada ao IBM Cloud, foi relativamente simples implementá-la. “De novo, era uma plataforma nova para nossos engenheiros no que se refere à linha Power”, explica Mattera. “Depois que superamos isso com a ajuda da FalconStor e da equipe da IBM, nós nos sentimos muito à vontade”.
“Então, a curva de aprendizado não foi tão penosa”, continua. “Foram muitas lições aprendidas. Agora nos sentimos plenamente confiantes nas implementações daqui para a frente”.
Em setembro de 2022, as cargas de trabalho do cliente do setor de seguros foram totalmente migradas e entraram em produção total no IBM Cloud. Os usuários da seguradora agora podem se conectar de forma privada, a partir de escritórios locais, ao ambiente de nuvem híbrida na Europa, executando suas aplicações IBM i no IBM Cloud e, ao mesmo tempo, assinando uma variedade de outras aplicações independentes de software como serviço (SaaS).
Hoje, a Netrix Global está colhendo vários benefícios da implementação bem-sucedida. Ela continua desfrutando de um sólido relacionamento com a seguradora multinacional, que continua sendo um cliente satisfeito. A seguradora não só pode continuar executando as aplicações IBM i com as quais está acostumada, como também pode se concentrar em seus negócios principais, em vez de manter e pagar pela infraestrutura de TI: com o IBM Power Virtual Server, a empresa paga apenas pelos serviços e pela largura de banda que utiliza.
Ao migrar as cargas de trabalho da seguradora para o IBM Cloud, a Netrix Global posicionou a empresa para economizar até 40% nos custos anuais de hospedagem e operação de data centers em todo o mundo. Além disso, a eliminação do espaço e da energia necessários para operar esses data centers reduziu a pegada de carbono da empresa, afirma Deepak Kohli, Diretor de Tecnologia de Campo da Netrix Global
Com a implementação do FalconStor StoreSafe VTL, a Netrix Global permitiu que a seguradora melhorasse seus recursos de backup de dados e armazenamento com maior escalabilidade e velocidade. A empresa agora é capaz de atender aos requisitos regulatórios de armazenamento de dados em longo prazo e tem o potencial de ajudar a reduzir o tempo de backup das cargas de trabalho de seus clientes de seguros em até quatro horas.
A Netrix Global também desenvolveu novos recursos e competências em suas atividades de serviços gerenciados de TI, ampliando seus conhecimentos em sistemas IBM Power para ambientes com o IBM Power Virtual Server. Ela também pode aplicar seu conhecimento do FalconStor StoreSafe a implementações no mundo todo.
A relação entre a Netrix Global e a IBM está mais forte do que nunca. “As diversas aplicações e recursos disponíveis nos serviços do IBM Expert Labs aumentam nossas chances de conquistar ainda mais oportunidades”, explica Mattera. “Esse é mais um divisor de águas para a Netrix”.
A implementação abriu portas não apenas para novas possibilidades na execução de IBM Power Virtual Servers na própria nuvem da Netrix Global, mas também para a capacidade de oferecê-lo como um serviço gerenciado na Europa. “A capacidade de operar dentro do IBM Cloud nos deu um alcance global que nunca tivemos antes”, diz Mattera. “Isso nos permite ir atrás de um segmento de mercado totalmente novo".
Outra oportunidade empolgante é ampliar o alcance da nuvem da Netrix Global por meio da colaboração com o IBM Cloud. “Nossa própria nuvem é composta por infraestrutura física”, afirma Mattera. “Portanto, a intenção seria reduzir a área física ocupada de nossos data centers utilizando o IBM Cloud”.
“Um cliente com alcance global pode querer ter recursos de recuperação de dados geograficamente diversos ou um ambiente de alta disponibilidade — disponibilidade na América do Norte, produção na Europa ou no Círculo do Pacífico, onde quer que seja. A IBM Cloud nos traz essa flexibilidade”, conclui.
A Netrix Global é uma consultora de TI liderada por engenharia e provedora de serviços gerenciados com mais de três décadas de experiência. Nossa equipe de mais de 600 engenheiros técnicos dedica-se a resolver problemas em todas as funções de negócios, com experiência em estratégia de TI, infraestrutura de nuvem, cibersegurança, desenvolvimento de aplicações e dados e IA. A Netrix oferece uma abordagem exclusiva de orientar-implementar-executar para garantir o sucesso do cliente, independentemente da complexidade do projeto. Nossa missão é ser seu consultor técnico de confiança, fornecendo as pessoas e a tecnologia necessárias para administrar empresas modernas, baseadas em dados, sempre ativas e sempre seguras. Saiba mais em www.netrixglobal.com.
Com sede em Austin, Texas, a FalconStor , IBM Business Partner , é uma fornecedora líder de software de otimização de proteção de dados, incluindo o FalconStor StorSafe VTL, que moderniza as soluções de recuperação de desastres e backup em ambientes de nuvem híbrida. A empresa foi fundada em 2000 e atualmente atende a mais de mil organizações em todo o mundo.
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© Copyright IBM Corporation 2023, atualizado em abril de 2026.
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Os exemplos apresentados têm finalidade exclusivamente ilustrativa. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.