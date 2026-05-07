Colaboração para fornecer novas soluções de nuvem híbrida

A Netrix Global é uma provedora global de serviços e soluções de tecnologia focada em prestar serviços de TI seguros, escaláveis e orientados por resultados. Com sede nos Estados Unidos, a Netrix Global apoia organizações de médio porte e corporações com serviços gerenciados de TI, soluções em nuvem, cibersegurança, inteligência artificial e capacitação de ambiente de trabalho digital.

Em 2025, a Netrix Global adquiriu a Ricoh ITS, expandindo significativamente sua presença global de serviços gerenciados e aprofundando sua experiência no IBM Power, IBM i, hospedagem em nuvem e serviços gerenciados. Essa aquisição fortaleceu a capacidade da Netrix de proporcionar compatibilidade com ambientes complexos de nuvem híbrida para clientes em todo o mundo, ao mesmo tempo em que dava continuidade à parceria de entrega de longa data que a Ricoh ITS estabeleceu com a IBM.

“A aquisição da Ricoh ITS acelerou nossa capacidade de prestar serviços gerenciados de nível empresarial em escala global”, afirma Nick Mattera, Vice-presidente de Operações de Hospedagem da Netrix Global. "Também nos permitiu construir quase uma década de colaboração com a IBM."

O relacionamento entre a Netrix e a IBM baseia-se na confiança mútua e na colaboração de longo prazo.

“Temos um ótimo relacionamento com a IBM”, diz Mattera. “Não somos apenas parceiros; também somos fornecedores das soluções uns dos outros. A IBM e seus clientes compram e usam soluções que suportamos, e contamos com as tecnologias IBM para prestar serviços de alto valor a nossos clientes. O relacionamento é muito profundo”.

“Como provedora de serviços gerenciados para ambientes IBM Power, a Netrix oferece suporte aos clientes da IBM Cloud por meio de um bloco dedicado disponível no IBM Cloud Catalog. Isso permite que os clientes migrem e implementem em uma solução hospedada totalmente gerenciada com o que Deepak Kohli, Diretor de Tecnologia de Campo da Netrix Global, chama de 'uma única mão para apertar' para toda a infraestrutura".

Cada cliente da Netrix tem requisitos empresariais e regulatórios únicos. Em 2020, uma cliente de longa data, uma seguradora multinacional, procurou a Netrix com uma solicitação significativa.

A seguradora operava dois data centers europeus onde a Netrix gerenciava suas aplicações IBM i executadas em servidores IBM Power. Para reduzir custos e melhorar a eficiência operacional, a seguradora planejava fechar seus data centers locais e migrar as cargas de trabalho para a nuvem.

A Netrix foi encarregada de projetar e executar essa transformação.

Embora a Netrix não operasse os próprios data centers nas regiões europeias necessárias, sua estreita parceria com a IBM fez do IBM Cloud uma escolha natural. A IBM já havia estabelecido data centers em nuvem na Europa e oferecia o IBM Power Virtual Server, permitindo que os clientes migrassem cargas de trabalho do IBM i sem refatoração.

“A maior vantagem do IBM Cloud é que ele já estava pronto”, diz Deepak Kohli, Diretor de Tecnologia de Campo da Netrix Global. “Não precisávamos começar do zero. Poderíamos incluir nossos serviços gerenciados e fornecer cobertura 24 horas por dia, sete dias por semana. O IBM Cloud fazia muito sentido”.

O palco estava montado. Agora era hora de começar o trabalho de verdade.