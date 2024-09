O grupo de televisão da NBCUniversal em Nova York é um exemplo de como a jornada DevOps da organização tomou forma. Essa unidade de negócios específica é o braço de distribuição de televisão da NBCUniversal e é, em parte, responsável pela programação dos conteúdos transmitidos em todas as estações de propriedade da NBCUniversal. Conforme observado anteriormente, a aplicação Compass é fundamental para essa tarefa.



Comas e sua equipe migraram o desenvolvimento para o Compass — um enorme software baseado em .net app — para a plataforma UrbanCode há cerca de 18 meses. “Eu descreveria o processo anterior do Compass como um processo 'manumático'; o código era enviado para o repositório, a pessoa clicava manualmente no botão de compilação e em seguida o implementava em algum ambiente. Depois da implementação em algum ambiente, o código basicamente ficava a cargo da equipe de controle de qualidade”, diz ele. “Então, passava-se uma semana e eles obtinham alguns resultados, outra compilação era feita e enviada de volta para o controle de qualidade, e assim por diante. Portanto, o tempo de lançamento de uma aplicação no mercado era muito alto: 20 semanas para o lançamento. Um dos motivos pelos quais demorou tanto é que a equipe de controle de qualidade fazia testes em grande escala em uma versão que poderia ou não atender aos requisitos de negócios.”



O objetivo da equipe de aplicação do Compass era reduzir esse tempo em 75%, para cinco semanas. “Assim que os transferimos para a plataforma UrbanCode, eles conseguiram atingir esse objetivo. Na verdade, agora pretendemos reduzir o tempo de lançamento no mercado para duas semanas”, afirma Comas. Primeiro, sua equipe integrou a automação de controle de qualidade ao fluxo de trabalho do Compass, eliminando a necessidade de executar manualmente vários testes de controle de qualidade para cada implementação. “Começamos com testes shift left. Testamos a versão da aplicação por unidade e fizemos uma análise de cobertura de código nela, ao mesmo tempo em que iniciamos um pequeno teste funcional onde observávamos os diferentes requisitos de negócios e criávamos testes que os exerceriam. Portanto, antes mesmo de o lançamento chegar à equipe de controle de qualidade e tornar-se totalmente funcional e testado por regressão, poderíamos obter feedback imediato se o lançamento era bom ou não. Isso, por si só, acelerou muito as coisas.”



A abordagem DevOps da NBCUniversal também quebrou silos na implementação. “Historicamente, os lançamentos só podiam ocorrer em determinados dias da semana — normalmente terça e quinta à noite — e se você perdesse essa janela, não poderia fazer um lançamento até a janela seguinte”, diz Comas. “Portanto, trabalhando com a equipe do Compass Run, agora podemos fazer implementações na produção com muito mais frequência, resultando em lançamentos menores e mais frequentes. Assim, eles têm uma agilidade muito maior e conseguem atender aos requisitos do negócio com muito mais rapidez. Resumindo, a qualidade do código melhorou, está mais rápido e conseguimos atender aos requisitos de negócios com muito mais rapidez.”



Do ponto de vista tecnológico, Comas diz que a plataforma UrbanCode dá à sua equipe a capacidade de integrar uma ampla gama de ferramentas em um fluxo de trabalho automatizado, eliminando a dependência excessiva dos desenvolvedores. “Com o UrbanCode, quando um desenvolvedor envia código sem testes unitários adequados, ele será sinalizado. Se um desenvolvedor não tiver isso como parte do fluxo de trabalho, você não terá ciência disso. Não haveria feedback sobre o processo informando o status da aplicação. Nosso fluxo de trabalho do Compass é provavelmente a automação mais completa que temos, e a tecnologia está nos ajudando a aumentar a qualidade da aplicação, melhorando a qualidade de compilação em uma ordem de grandeza. Além disso, estamos entregando as mudanças que a empresa deseja com muito mais rapidez. Esses são os objetivos finais; as razões pelas quais estamos nesta jornada de DevOps.”



Para Williams e Comas, DevOps significa desenvolver confiança e credibilidade e instituir previsibilidade, velocidade e qualidade no ciclo de vida de entrega de softwares. “Estamos fornecendo uma infraestrutura robusta que garante um nível de qualidade e de serviço às nossas equipes de aplicações”, afirma Comas. Na verdade, a equipe de DevOps está ganhando tanta credibilidade que as unidades de negócios agora estão pedindo sua ajuda em projetos maiores. “Como mostramos que os recursos são flexíveis e expansíveis e que nos permitem entregar em um prazo muito apertado, observamos um aumento de seis vezes no volume de projetos, de dez para mais de 60 aplicações. Estamos fornecendo um caminho para a produção de aplicações que gera um nível de confiança que nunca tivemos antes.”