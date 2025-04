Análises detalhadas posicionaram o IBM Power como a escolha ideal para a transformação SAP da Naviair, com seu potencial para um desempenho superior, graças à menor latência e confiabilidade robusta. Ao conduzir casos de negócios completos em várias plataformas no local e na nuvem, a Naviair também descobriu o potencial para reduções substanciais de custos e melhoria do Custo Total de Propriedade (TCO).

"Com base em um contrato de cinco anos, o IBM Power foi mais de três vezes mais econômico do que uma solução em nuvem, e as soluções no local usando o x86 eram 50% mais caras do que a IBM", comenta Malvander.

Um fator-chave na decisão foi um exercício de planejamento de capacidade de cinco anos conduzido pela IBM, para ajudar a Naviair a validar se a empresa teria recursos suficientes de armazenamento e processamento. Isso permitiu que a Naviair confiasse na longevidade da solução escolhida.

Reconhecendo a urgência de modernizar seu ecossistema de TI, juntamente com o IBM Expert Labs, a Naviair embarcou em uma iniciativa de transformação centrada na implementação do IBM Power10 S1022 para seu ambiente SAP HANA.

Usando uma abordagem ágil, a Naviair lidou com cinco grandes projetos simultaneamente:

Migração de bancos de dados SAP HANA

Realização de uma avaliação abrangente de segurança e conformidade

Atualização de todo o hardware (servidor, armazenamento, rede, backup e monitoramento)

Redefinição da rede

Aprimoramento de todo o cenário SAP

"Foi uma verdadeira colaboração ao longo de todo o projeto", observa Malvander. "Desenvolvemos a plataforma Red Hat Enterprise Linux e AIX, a infraestrutura, as correções, a conformidade, o ambiente, tudo a partir do zero durante um período de seis meses. Incluímos uma avaliação de segurança da infraestrutura e do SAP. Concluímos uma atualização do cenário do ambiente SAP que normalmente levaria seis meses por conta própria. E, por fim, substituímos o banco de dados do Microsoft SQL para o SAP HANA, o que geralmente é um projeto à parte. Isso é realmente o que fez o IBM Expert Labs brilhar.”

A parceria colaborativa com especialista do IBM Expert Labs permitiu transições suaves do x86 para o Power, do Microsoft SQL para o SAP, do Windows para o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e uma nova implementação de armazenamento do IBM FlashSystem, promovendo oportunidades de aprendizado mútuo durante todo o processo.

“A IBM me deu a confiança de que isso era possível. Quando tivemos um problema, em duas horas a equipe do Expert Labs tinha um especialista na linha, para que pudéssemos resolver o problema e prosseguir, em colaboração com nossos prestadores de serviços e fornecedores. Essa foi uma verdadeira virada de jogo, e algo de que eu realmente gostei”, observa Malvander, que assumiu um papel ativo e prático no projeto.

"E, com a IBM, sempre foi um diálogo honesto," acrescentou Jannie Lynghøj, Gerente de Projetos de TI da Naviair. "A abordagem deles era discutir os desafios conosco e resolvê-los juntos."

Para ajudar a Naviair a gerenciar os requisitos de segurança do RHEL e para dar suporte aos processos de documentação de gerenciamento de conformidade, o IBM PowerSC foi incluído como parte do projeto da solução de infraestrutura.

Por sua vez, o IBM PowerVC trouxe virtualização avançada e cloud management, o que permitiu que a Naviair criasse novas virtual machines em apenas alguns minutos, sempre com a mesma instalação do RHEL. Além disso, o console de gerenciamento centralizado, com sua interface fácil de usar, ajudou a Naviair a concluir as tarefas administrativas com eficiência e sem a necessidade de habilidades especializadas.

“E por último”, diz Malvander, “a infraestrutura está pronta para a IA. Embora ainda estejamos na fase exploratória de aproveitar amplamente a IA, ter esse recurso integrado a nosso ambiente abre oportunidades empolgantes. Saber que podemos executar grandes modelos de linguagem diretamente no local possibilita um desempenho excepcional para análise de dados avançada e cargas de trabalho orientadas por IA. Essa prontidão nos posiciona para adotar a inovação sem dificuldades e liberar novo potencial à medida que avançamos.”