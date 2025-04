Em 2023, a NOSI participou do IBM® TechXchange, realizado no Cairo, onde foi apresentada ao IBM watsonx Code Assistant for Z. A organização concordou em realizar um projeto piloto, com foco em duas aplicações monolíticas em COBOL críticas para suas operações. O piloto permitiu à NOSI obter insights mais profundos sobre essas aplicações, identificar áreas de modernização e documentar as integrações entre aplicações, que até então não estavam registradas.

Aproveitando as ferramentas de desenvolvimento com assistência por IA do watsonx Code Assistant for Z, a NOSI automatizou o processo de documentação, permitindo que suas equipes visualizassem os fluxos das aplicações e compreendessem melhor o ambiente. O uso de IA generativa no watsonx Code Assistant for Z acelerou a análise do código COBOL e forneceu recomendações práticas para a modernização. Esse sucesso demonstrou o valor da plataforma IBM Z, levando a NOSI não a migrar dela, mas a modernizá-la completamente.

A decisão da NOSI de modernizar na plataforma IBM Z, assim como o sucesso com o watsonx Code Assistant for Z, também levou a organização a atualizar para o IBM z16, visando desempenho avançado. A NOSI também passou a utilizar o IBM Storage DS8000 para expandir sua capacidade de armazenamento em 30% e adotou o IBM Z Monitoring Suite para obter observabilidade total do sistema. Essas mudanças permitiram que a NOSI evitasse migrações dispendiosas de banco de dados, otimizasse seus recursos existentes e se preparasse para o crescimento futuro com resiliência operacional.