Instrumentos nacionais

Hoje, existem mais de 6 mil usuários finais dispersos em todo o mundo que precisam acessar as bases do código e as compilações de software da NI. Isso inclui 2.000 desenvolvedores que trabalham continuamente em bases de código, produtos e equipes de teste que precisam acessar exportações e instaladores, e equipes de vendas e marketing que precisam acessar pacotes completos de liberação. Para manter um ciclo de desenvolvimento eficiente e contínuo, todas as atualizações na base de código de qualquer local remoto precisam ser sincronizadas com seu data center central e, em seguida, sincronizadas com os escritórios remotos.

Com cada arquivo variando de 1 KB a 32 GBs de tamanho, e um tamanho médio de 5 MB, o repositório de código do NI cresceu para mais de 300 TBs. Transferências de dados não confiáveis baseadas em HTTP estavam forçando as equipes a esperar vários dias para receber e trabalhar nas compilações de software, trazendo um impacto negativo na produtividade e, em última análise, os tempos de resposta aos clientes.