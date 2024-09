"Desenvolvido a partir da colaboração da IBM com a NASA, o modelo watsonx.ai foi projetado para converter dados de satélite em mapas de alta resolução de inundações, incêndios e outras mudanças na paisagem, revelando o passado do nosso planeta e dando pistas sobre seu futuro."

"A versão de pré-visualização do modelo de base geoespacial e do conjunto de modelos ajustados, todos executados no watsonx.ai, está prevista para estar disponível através do IBM EIS.1. Acreditamos que este lançamento será inestimável para cientistas de dados, desenvolvedores, pesquisadores e estudantes."