A Mud Pie aprimorou seu site de e-commerce com o WOWCommerce, um pacote acelerador desenvolvido pelo parceiro de negócios Gold da IBM, Whereoware.O WOWCommerce permite que a Mud Pie use dados demográficos e comportamentais do IBM Watson Campaign Automation para oferecer experiências personalizadas e consistentes aos clientes em seu site de e-commerce.

"A Whereoware está conosco desde o início de nossa jornada de envolvimento digital do cliente. Foi a equipe de especialistas deles que nos ajudou a desenvolver nosso site de comércio eletrônico e começar com o IBM Watson Campaign Automation para nossos clientes B2B", lembra Ouargli."Nosso relacionamento positivo e contínuo com a Whereoware nos deu a confiança de que eles eram o parceiro ideal para apoiar nossa transformação B2C."



Hoje, a Mud Pie utiliza o WOWCommerce para alimentar dados comportamentais de seu banco de dados do IBM watsonx Campaign Automation em seu site e exibir conteúdo personalizado dinamicamente.Da mesma forma, o WOWCommerce alimenta dados sobre o comportamento on-line do cliente no IBM Watson Campaign Automation, ajudando a Mud Pie a refinar ainda mais seu alcance.



"Baseamos nossa personalização em três personas de usuário baseadas em nossas principais linhas de produtos: bebê, lar e moda", explica Ouargli."As imagens e chamadas para ação em nosso site e nossos e-mails variam de acordo com a persona de cada visitante, garantindo que cada interação com nossa marca seja consistente, mas nova."



A Mud Pie também aproveita gatilhos contextuais de seu site para desencadear campanhas direcionadas no IBM Watson Campaign Automation.



"Nós capturamos continuamente dados sobre os interesses, preferências, localizações e muito mais de nossos clientes por meio de formulários da web discretos no site", comenta Ouargli."Esses formulários da web são uma fonte valiosa de insights adicionais que nos ajudam a aprofundar nosso entendimento de nossos clientes como indivíduos."