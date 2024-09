Instituto Técnico Mexicano/Instituto Tecnológico de Tijuana

Trabalhando com a IBM, o Instituto Tecnológico de Tijuana adotou o IBM Cloud Private on Power Systems S822LC for High Performance Computing. Os Power Systems S822LC for High Performance Computing são servidores acelerados com GPUs NVIDIA Tesla e tecnologia NVLink para comunicação mais rápida de CPU para GPU. O IBM Cloud Private on Power é uma plataforma Kubernetes aberta que ajuda os desenvolvedores a construir e implantar aplicações em contêineres facilmente. Com o IBM Cloud Private on Power, o Dr. Trujillo e sua equipe podem se sentir confiantes na implementação rápida de suas aplicações de computação de alto desempenho em um ambiente de nuvem privada local — com segurança e com a melhor disponibilidade.

O Instituto também implantou contêineres Docker em sua nova infraestrutura IBM Power Systems. O Docker fornece software de contêiner para empresas que é ideal para desenvolvedores que desejam começar com aplicações baseadas em contêineres. Usando o Docker no IBM Power Systems, o Dr. Trujillo e sua equipe podem conteinerizar seus algoritmos de IA para fazer pesquisas específicas em grandes conjuntos de dados. Eles podem dividir uma busca dentro de um grande conjunto de dados em segmentos e lançar um contêiner Docker que se concentrará apenas nessa busca específica, o que diminui o tempo gasto procurando por insights específicos e permite que eles façam padrões de busca sofisticados de última geração de maneira muito simples e eficiente.



Com o IBM Cloud Private e o Docker on Power Systems, a equipe conseguiu reduzir o tempo de computação para suas cargas de trabalho de pesquisa de cerca de 4 horas com sua antiga infraestrutura Dell e Intel Xeon para apenas um ou dois minutos — um aumento de velocidade de mais de 100 vezes. Usando a tecnologia NVIDIA NVLink em IBM Power Systems, os dados são transferidos entre a CPU e a GPU mais rapidamente do que com uma arquitetura tradicional. Os IBM Power Systems têm até 5,6 vezes mais largura de banda de I/O do que servidores x86 para reduzir gargalos para cargas de trabalho de computação de alto desempenho. O Dr. Trujillo e sua equipe também podem compartilhar RAM entre CPUs e GPUs para um desempenho ainda maior. A abordagem baseada em contêineres também reduz o tempo de implementação e a curva de aprendizado para jovens pesquisadores e estudantes que se juntam ao laboratório.



O Dr. Trujillo e sua equipe também conseguem escalar mais rápido e além do que antes com sua antiga infraestrutura tradicional. A escalabilidade é crítica para o trabalho que estão realizando, pois permite caracterizar melhor a dinâmica de seus modelos de busca de maneira mais precisa para aplicações de pesquisa. Com sua antiga infraestrutura tradicional, eles só conseguiam executar estações de trabalho usando de 1.000 a 2.000 pontos de busca de dados. Agora, eles podem escalar para mais de um milhão de pontos de dados com os Power Systems. Essa escalabilidade permite que eles obtenham novos insights sobre seus dados que anteriormente não eram possíveis.