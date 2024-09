Moneytree K.K.

As APIs são os alicerces da transformação da prestação de serviços financeiros que as empresas da nova geração, como a Moneytree, estão liderando. Por exemplo, no futuro, usando o Moneytree Link, os indivíduos poderão pesquisar um cartão de crédito que ofereça um conjunto específico de benefícios e serviços alinhados às suas necessidades pessoais, conectar seus serviços selecionados à sua conta Moneytree, obter aprovação e receber o cartão em uma fração do tempo que costumava levar.



Em outras palavras, o controle permanece nas mãos dos consumidores. Embora a Moneytree disponibilize uma ampla variedade de serviços financeiros por meio de APIs, o cliente escolhe quem vê seus dados e com quem e, em última análise, faz negócios por meio de um modelo opcional desenvolvido pela Moneytree.



“Utilizando uma API, podemos permitir que cada empresa com a qual fazemos parceria faça o que faz de melhor, e isso obviamente beneficia nossos clientes”, afirma Sharrott. “Trabalhando com vários fornecedores diferentes de software de contabilidade, bancos e empresas de cartão de crédito, estamos criando um ecossistema no qual as APIs atendem a vários setores. Nossos parceiros devem fazer aquilo em que são realmente bons e nos concentramos naquilo em que somos bons: agregação de dados e sermos um portal seguro para o consumidor.”



O maior sucesso da Moneytree na economia de APIs até o momento é um acordo com uma das maiores instituições bancárias do mundo, o Mizuho Bank. O Banco agora usa APIs para fornecer uma gama mais abrangente de serviços e dados financeiros para centralizar o acesso às várias marcas de cartões e bancos do banco por meio de seu aplicativo móvel.



“Estamos construindo nossos negócios e um ecossistema abrangente de serviços financeiros para nossos clientes, mantendo nossa promessa de privacidade e segurança de dados”, diz Sharrott. “Isso é algo de que estamos extremamente orgulhosos.”