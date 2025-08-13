A Moderna é uma das principais empresas farmacêuticas e de biotecnologia do mundo. Pioneira em medicamentos e vacinas baseados em RNA mensageiro (mRNA), a empresa utiliza moléculas de mRNA — que desempenham um papel essencial no corpo humano — para tratar e prevenir doenças. Atualmente, a Moderna está explorando a aplicação da computação quântica no design de medicamentos baseados em mRNA, por meio de uma parceria de pesquisa e tecnologia com a IBM.

O corpo humano contém mais de 100.000 tipos de proteínas, e cada proteína é derivada de mRNA. Há décadas, cientistas reconhecem que o mRNA tem o potencial de ser a base de uma nova classe de medicamentos capazes de atuar no nível mais fundamental da função celular. A Moderna tem sido líder em transformar esse insight em realidade.

A empresa utilizou a tecnologia de mRNA para instruir células a produzirem proteínas que poderiam ajudar a prevenir ou tratar doenças anteriormente consideradas intratáveis.

Embora os computadores clássicos sejam ferramentas poderosas no desenvolvimento de medicamentos com mRNA, eles apresentam limitações ao lidar com problemas computacionais intensivos. A computação quântica oferece uma nova abordagem promissora para esses desafios, complementando os métodos clássicos nos pontos onde os algoritmos atuais atingem seus limites.

Um dos grandes desafios para a Moderna é desenvolver instruções de mRNA que orientem com precisão o corpo humano a produzir as proteínas capazes de tratar doenças. Para cada proteína, existe um número astronômico de possíveis sequências de mRNA que podem codificá-la — o que torna a tarefa de otimização extremamente complexa.

Para abordar um problema médico com mRNA, os pesquisadores começam identificando os mecanismos biológicos envolvidos em uma doença e determinam qual proteína pode modular esse processo. Depois, identificam uma sequência de nucleotídeos que codifique essa proteína. Além de codificar a proteína, a sequência precisa ser estável no corpo. Eles também precisam garantir que a molécula possa ser produzida em quantidade suficiente para ser eficaz, sem desencadear uma resposta imune indesejada. Isso exige um profundo conhecimento da química celular e grande poder computacional para analisar milhões de possíveis sequências de nucleotídeos até encontrar a correta.

A Moderna já possui uma abordagem rápida e escalável para esse trabalho molecular, mas a empresa está sempre buscando maneiras de aprimorar o processo de desenvolvimento de medicamentos com mRNA. Essa busca levou a Moderna a desenvolver agora sua expertise em computação quântica, justamente no momento em que a tecnologia está à beira de aplicações úteis.

“Nosso objetivo é melhorar a saúde humana”, afirmou Alexey Galda, diretor científico associado de algoritmos e aplicações quânticas na Moderna. “Acreditamos que é essencial explorar todas as ferramentas disponíveis — incluindo a computação quântica — para acelerar nosso progresso hoje, em vez de esperar que a tecnologia atinja plena maturidade no futuro.”