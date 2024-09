O Mitsubishi Research Institute DCS realizou uma prova de conceito (PoC) de três meses com o IBMM® watsonx.ai Estúdio de IA com foco em dois casos de uso: suporte de consultoria e geração de código.

Para suas propostas de consultoria em particular, a empresa colaborou com uma equipe da IBM Client Engineering para verificar a eficácia de uma solução de IA generativa que analisa os pontos e tópicos com os quais os participantes (clientes) estavam entusiasmados ou demonstraram interesse, com base nas transcrições das reuniões. Essa solução foi capaz de quantificar a empolgação e o interesse nas conversas dos participantes e analisá-los em conjunto com métricas relacionadas, como tempo de fala. Espera-se que, ao aproveitar essa solução em serviços de consultoria e atividades de propostas, o Mitsubishi Research Institute DCS seja capaz de criar propostas mais atraentes para seus clientes.

De forma semelhante, a equipe da IBM Client Engineering colaborou estreitamente com o Mitsubishi Research Institute DCS para incorporar a IA generativa à validação e criação de código a partir de documentos de projeto existentes — tudo isso enquanto cumpria as regras de desenvolvimento da organização. E, para ajudar a agilizar os esforços de design, a equipe da IBM também construiu uma extensão para o Eclipse IDE que poderia ser compatível com a geração direta de código por meio de uma API do ambiente Eclipse.