"Na Mitsubishi Motors Philippines Corporation estamos explorando o novo projeto do nosso portal do funcionários e integrando com IA generativa. Por isso pretendemos usar o watsonx para melhorar a experiência dos funcionários e atender às consultas dos funcionários com base na ingestão de documentação interna. Esse portal aprimorado transformará um projeto simples em uma ferramenta poderosa para nossos funcionários”.



Masaki Watanabe

Vice-presidente executivo e CFO

Mitsubishi Motors Philippines Corporation (MMPC)