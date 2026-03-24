Descubra como a Mitchell Services usou o CaNeTA para identificar e mitigar riscos críticos, aprimorando seu desempenho de segurança e resiliência operacional
A Mitchell Services é a empresa de perfuração mais diversificada da Austrália, operando em ambientes de alto risco em todo o setor de mineração e recursos. Com mais de 750 funcionários e 35 projetos, ela reconheceu a importância do gerenciamento de riscos proativo e confiável para atender às expectativas dos clientes e alcançar um ambiente de trabalho sem fatalidades. Sua liderança buscou fortalecer a eficácia e a resiliência dos controles críticos para evitar danos graves, mesmo quando as condições de trabalho mudaram ou ocorreram variações inesperadas. A Mitchell Services enfrentou o desafio de identificar lacunas em sua gestão de riscos críticos e determinar se, quando ocorreram incidentes, ela estava operando sem falhas ou apenas tendo sorte. Ela precisava avaliar seu desempenho de segurança em relação às normas de controle críticas e priorizar seus riscos críticos de forma eficaz. Para lidar com isso, ela colaborou com a Libero IA e a University of Queensland em 2025 para analisar seu desempenho de segurança usando o método CaNeTA. Para melhorar os resultados, o CaNeTA foi ampliado com o IBM watsonx.ai no front-end do processo, para preparar dados e vincular causalmente os eventos, e o IBM watsonx Orchestrate no back-end do processo, para aprimorar a análise de dados e a geração de insights.
O conjunto de perguntas de CCV (Critical Control Verification) foi reformulado para que 100% das perguntas testem a eficácia do controle crítico, em comparação com uma linha de base de eficácia de 65%.
A atividade de inspeção de veículos pesados aumentou 4,7% nos primeiros três meses após a implementação, melhorando a cobertura das inspeções e a oportunidade de detectar problemas mais cedo.
Para enquadrar o número de inspeções que precisam ser concluídas: nos seis meses de julho a dezembro de 2025, os veículos pesados da Mitchell Services (plataformas de perfuração, caminhões etc.) percorreram um total de 230.000 km. Os veículos leves percorreram 771.000 km.
Para lidar com os desafios no gerenciamento de segurança, a Mitchell Services, em colaboração com a Libero IA e a University of Queensland, embarcou em um projeto inovador. Ao aproveitar o método Causal Network Analysis Topology (CaNeTA), ela pretendia obter uma compreensão mais profunda de seus riscos operacionais e controles críticos. A abordagem do CaNeTA modela riscos, controles e consequências no ambiente de trabalho como uma rede causal dinâmica, expondo interações ocultas e caminhos de propagação de riscos que os registros de riscos tradicionais frequentemente ignoram. O projeto envolveu uma análise completa dos relatórios de incidentes do ano fiscal 24/25 em relação às normas de riscos críticas e registros de riscos. Essa análise utilizou vários conjuntos de ferramentas do CaNeTA, incluindo Network Visualisation, Betweenness, Eigenvector Centrality, In-Strength, e Metric Aggregation. Essas ferramentas forneceram insights sobre como os incidentes se propagam por meio de eventos de “danos”, frequentemente ligados ao transporte e à logística, e destacaram eventos críticos de ponte, como interações com a vida selvagem e cargas não seguras. A análise também revelou que os quase erros resultaram frequentemente de "falha com sorte", em vez de controles robustos. Ao aplicar o CaNeTA, a Mitchell Services obteve uma compreensão detalhada de seu cenário de riscos, permitindo que reformulasse suas estratégias de gerenciamento de riscos. Os insights obtidos com a análise do CaNeTA levaram a realinhamentos estratégicos, incluindo a expansão da supervisão de riscos para além das operações de perfuração principais e o restabelecimento do transporte, da logística e da manutenção como domínios de risco críticos essenciais. Protocolos de Critical Control Verification (CCV) aprimorados, na forma de inspeções de veículos pesados, foram introduzidos para verificar a integridade de todos os controles críticos, sistemas críticos e restrições antes e depois dos eventos de transporte. A colaboração com a Libero AI e a University of Queensland, facilitada pelo apoio da IBM a tecnologias inovadoras como o CaNeTA, capacitou a Mitchell Services a criar maior resiliência em suas operações.
A Mitchell Services fortaleceu seus recursos de gerenciamento de riscos aproveitando o CaNeTA, uma solução de gerenciamento de riscos impulsionada por IA da IBM. Usando dados de incidentes e quase acidentes do ano fiscal 24/25, o projeto produziu uma análise e visualização matemáticas baseadas em dados que quantificaram e priorizaram ações preventivas.
Ao aplicar o CaNeTA, a Mitchell Services identificou os principais caminhos de propagação de riscos, incluindo incidentes que se propagam por meio de eventos de "danos", frequentemente ligados ao transporte e à logística. A análise revelou que as interações com a vida selvagem e as cargas não protegidas surgiram como eventos críticos de transição, e que os incidentes com veículos e as falhas de comunicação podem ter impactos desproporcionais na segurança posteriormente. Esses insights quantificados permitiram à Mitchell Services ampliar a supervisão além das operações de perfuração principais, restabelecer o transporte, a logística e a manutenção como domínios de risco críticos principais e elevar a Critical Control Verification (CCV), mudando de verificações baseadas em presença para uma verificação baseada em eficácia, particularmente para atividades de logística e transporte. Os protocolos também foram aprimorados para realizar verificações de integridade de todo o sistema antes e depois de eventos de transporte. Com esses novos recursos, a Mitchell Services está mais bem preparada para tomar decisões informadas sobre riscos, liberação de energia e eficácia de controle, apoiando a melhoria contínua no desempenho de segurança e na resiliência operacional.
A Mitchell Services é uma prestadora de serviços de perfuração listada na ASX e é a empresa de perfuração mais diversificada da Austrália. Há mais de 50 anos, a marca Mitchell opera no setor de mineração e recursos. Atualmente, a Mitchell Services tem mais de 80 plataformas de perfuração subterrâneas e de superfície, mais de 750 funcionários em 35 projetos na Austrália e opera em diversos ambientes de alto risco, desde a exploração remota até a perfuração subterrânea.
A Libero IA é uma empresa pioneira na vanguarda da implementação da IA para melhorar o desempenho dos negócios na indústria pesada. Ela implementa a IA para melhorar, utilizar e aproveitar os dados para resolver desafios de negócios relacionados a segurança, manutenção e operações. A Libero IA trabalhou com a Mitchell Services e a University of Queensland para implementar o CaNeTA.
© Copyright IBM Corporation Fevereiro de 2026. IBM, o logotipo da IBM, watsonx.ai, e watsonx Orchestrate são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em várias jurisdições em todo o mundo.
Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam conforme as configurações e condições de cada cliente e, portanto, não é possível apresentar os resultados gerais normalmente esperados.