A Mitchell Services fortaleceu seus recursos de gerenciamento de riscos aproveitando o CaNeTA, uma solução de gerenciamento de riscos impulsionada por IA da IBM. Usando dados de incidentes e quase acidentes do ano fiscal 24/25, o projeto produziu uma análise e visualização matemáticas baseadas em dados que quantificaram e priorizaram ações preventivas.

Ao aplicar o CaNeTA, a Mitchell Services identificou os principais caminhos de propagação de riscos, incluindo incidentes que se propagam por meio de eventos de "danos", frequentemente ligados ao transporte e à logística. A análise revelou que as interações com a vida selvagem e as cargas não protegidas surgiram como eventos críticos de transição, e que os incidentes com veículos e as falhas de comunicação podem ter impactos desproporcionais na segurança posteriormente. Esses insights quantificados permitiram à Mitchell Services ampliar a supervisão além das operações de perfuração principais, restabelecer o transporte, a logística e a manutenção como domínios de risco críticos principais e elevar a Critical Control Verification (CCV), mudando de verificações baseadas em presença para uma verificação baseada em eficácia, particularmente para atividades de logística e transporte. Os protocolos também foram aprimorados para realizar verificações de integridade de todo o sistema antes e depois de eventos de transporte. Com esses novos recursos, a Mitchell Services está mais bem preparada para tomar decisões informadas sobre riscos, liberação de energia e eficácia de controle, apoiando a melhoria contínua no desempenho de segurança e na resiliência operacional.