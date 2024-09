Atualmente, o condado de Miami-Dade possui uma riqueza de dados sem precedentes ao seu alcance, juntamente com as ferramentas necessárias para aproveitá-la. Por exemplo, a polícia pode realizar análises de crimes e criar modelos preditivos usando o software IBM SPSS. Isso ajuda a identificar hotspots de crime e gera leads para investigações vinculando novos relatórios a partes criminosas conhecidas com o mesmo modus operandi. Suarez observa: "Desde que começamos a analisar crimes com IBM SPSS, vimos uma melhoria de 6% nas taxas de prisão".



Após o sucesso da solução IBM Intelligent Operations Center no centro de crime em tempo real do Condado de Miami-Dade, o condado iniciou um plano para utilizar a plataforma como base para relatórios, análises e compartilhamento de dados em toda a extensão do condado, abrangendo todos os 26 departamentos.

"Já estamos embarcando em um programa de melhorias em nossa rede de transporte público", explica Suarez. "Estamos utilizando análises para enfrentar o problema de agrupamento de ônibus, no qual vários ônibus em uma rota chegam à mesma parada ao mesmo tempo, em vez de chegar em intervalos programados. Nós utilizamos o IBM SPSS para gerar modelos que podem prever quando o agrupamento de ônibus pode ocorrer, e essas informações alimentam o IBM Intelligent Operations Center. Uma hora antes da previsão de agrupamento, os operadores recebem um alerta para que possam tomar medidas para evitá-lo."

Da mesma forma, o condado de Miami-Dade está usando o software IBM SPSS para determinar a distribuição ideal de recursos para seu departamento de bombeiros. "Temos algumas viaturas de incêndio especializadas e caminhões de emergência projetados para lidar com situações específicas", diz Suarez. "Mas o número deles é limitado, por isso é essencial localizá-los onde eles são mais prováveis de serem necessários. O IBM SPSS nos ajuda a prever onde cada recurso será mais valioso, e podemos coordenar a alocação de recursos de acordo através do IBM Intelligent Operations Center.

"As possíveis melhorias para o município que o IBM Intelligent Operations Center pode oferecer são abrangentes, e quanto mais linhas de negócios integrarmos, mais dados compartilhados estarão disponíveis para informar e aprimorar a tomada de decisões entre os departamentos."

Olhando para o futuro, o condado de Miami-Dade espera combinar a tecnologia do IBM Intelligent Operations Center com os serviços cognitivos do IBM Watson. A organização já está testando uma solução chamada AVA, ou Assistente Virtual Automatizado, que construiu usando a tecnologia de conversação da IBM Watson, para complementar suas centrais de atendimento, fornecendo um chatbot em seu portal na internet que pode avaliar as perguntas dos usuários e buscar respostas apropriadas.

O próximo passo para a AVA é integrá-la diretamente aos sistemas de central de atendimento do país, usando os serviços IBM Watson Speech to Text e IBM Watson Text to Speech para entender as perguntas e respostas dos chamadores no idioma falado. A longo prazo, a ambição é fornecer suporte em vários idiomas para ajudar também as grandes populações que falam espanhol e crioulo do município.

"Ao integrar as várias análises de big data, cognitivas, preditivas e da Internet das Coisas na plataforma IBM Intelligent Operations Center, seremos capazes de ter uma boa ideia do que está acontecendo em todos os lugares do município quase em tempo real, o que será um enorme benefício para a segurança pública", diz Suarez.

Ela conclui: "O IBM Intelligent Operations Center está nos ajudando a tornar Miami-Dade um lugar melhor e mais seguro para viver, trabalhar e visitar". Nossos departamentos de segurança pública e bombeiros estão mais bem informados e ágeis do que nunca, e à medida que nossas linhas de negócios se tornam mais eficientes e econômicas, podemos reinvestir as economias para aprimorar ainda mais nossos serviços.