No início de 2020, os estados de Uttar Pradesh e Bihar, localizados em uma região de verões extremos e invernos e com algumas das maiores bases de consumidores na Índia, recorreram à Mercados EMI em busca de ajuda. Além de procurar uma solução que integrasse IA no processo de previsão, os oficiais queriam entender melhor todos os fatores que impactam a demanda — não apenas dados históricos.

Acontece que prever o consumo de energia tem muito a ver com o clima.

“O que saiu de nossas discussões detalhadas com os fornecedores de serviços públicos ao longo de seis meses foi que dados meteorológicos precisos desempenham um papel muito importante na previsão da demanda”, relembra Sr. Agarwal. Com novos insights, a Mercados EMI criou uma solução de previsão de demanda baseada em IA — jouleOS — com base nos Serviços de dados ambientais, com origem na The Weather Company, uma empresa IBM. A tecnologia ajuda os meteorologistas a prever os requisitos de energia para o dia seguinte.

Desde então, a solução da IBM foi ampliada. Agora, as organizações podem acessar APIs de Dados Meteorológicos por meio do IBM Environmental Intelligence Suite, um pacote de aplicações que combina e integra APIs de dados da The Weather Company com análises geoespaciais, dashboards para visualização e recursos de alerta.

Para construir sua solução de previsão, a Mercados EMI primeiro desenvolveu um modelo para entender precisamente a demanda. O modelo combinou os dados históricos de demanda do Estado com dados históricos de padrões meteorológicos do pacote de dados History on Demand da The Weather Company.

“Já tínhamos os dados de demanda dos anos anteriores. Exigíamos padrões meteorológicos históricos", acrescenta o Sr. Agarwal. “Então, por exemplo, se a demanda é de 5.000 megawatts em um determinado instante, quais eram os parâmetros meteorológicos naquele instante? E quando os parâmetros meteorológicos mudavam, como a demanda mudava?”

Para responder a essas perguntas e, finalmente, atender aos requisitos de resolução de dados do governo, a Mercados EMI aplicou os motores de previsão da The Weather Company Enhanced Forecast Data e da plataforma IBM Environmental Intelligence Suite. "Os dados meteorológicos são onde obtivemos imensa ajuda da IBM", acrescenta o Sr. Agarwal. "Não nos forneceu apenas o retorno em termos de tempo — a cada hora e em intervalos de 15 minutos por até sete horas — mas também em um raio geográfico de 500 x 500 metros." As previsões de 15 minutos representam uma melhoria significativa: anteriormente, os Estados dependiam de dados meteorológicos com um intervalo de tempo de três horas de bancos de dados de código aberto publicamente disponíveis.

Os modelos, combinados com o motor de IA proprietário da Mercados EMI, ajudam as empresas de distribuição a prever melhor a demanda de eletricidade um dia antes. A Mercados EMI agora oferece sua tecnologia jouleOS sob seu pacote de soluções Power Portfolio Optimization.

Hoje, ambos os Estados de Uttar Pradesh e Bihar usam o sistema, com Madhya Pradesh e um Estado no sul da Índia prestes a usar.