Você não pode controlar o clima, mas com os dados certos, pode tomar decisões melhores.

Com o IBM® Environmental Intelligence Suite, você obtém acesso a um rico conjunto de fontes de dados meteorológicos com condições meteorológicas atuais, previsões diárias, previsões precisas por hora, alertas em tempo real e dados meteorológicos históricos. Com uma chave API, realize chamadas a API de dados meteorológicos utilizando padrões de API abertos e integre-a em aplicações e processos de negócios para tomar decisões acionáveis e baseadas em dados.