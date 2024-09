Nos últimos séculos, a riqueza de uma empresa dependia principalmente de seus ativos físicos. A quantidade de imóveis que detinha, o tamanho do estoque, quanto ouro tinha em seus cofres. Com esses fatos, era fácil determinar a saúde e a estabilidade de uma determinada organização.

Mas desde a revolução digital os recursos físicos têm se tornado cada vez menos relevantes. Na verdade, algumas das empresas mais bem-sucedidas do mundo, especialmente aquelas localizadas no Vale do Silício, são conhecidas por produtos que nem existem no mundo real. E cada vez mais as empresas estão se concentrando mais nesses recursos mais etéreos.



“Os dados, principalmente os financeiros, são um dos ativos mais importantes de uma empresa”, comenta Darko Tukulj, diretor de vendas da IBM Business Partner Megatrend. “As empresas são muito cautelosas sobre o que relatam, porque essas informações são algumas das mais úteis para elas. Quais produtos, quais mercados, quais regiões estão crescendo? Qual é o seu desempenho em comparação com os anos anteriores? Quão próximos estão seus orçamentos dos resultados reais?”



Tornar mais fácil analisar os registros da empresa e encontrar essas respostas é uma das especialidades do Megatrend, que oferece soluções intuitivas de BI que possibilitam que os principais tomadores de decisão procurem escolhas mais informadas. Mas, entre os usuários de suas ofertas de funções analíticas, a Megatrend observou uma tendência clara: seus clientes estavam evitando a integração dessas plataformas de BI com seus sistemas móveis. Esse padrão parecia estranho, pois o verdadeiro valor dessas informações manifesta-se rotineiramente quando são utilizadas fora da sala de reuniões.



“Perguntamos aos nossos clientes o que estava acontecendo”, lembra Tukulj. “E eles estavam preocupados com a segurança, se as informações estavam seguras ao serem transmitidas para um dispositivo móvel. Eles também tinham problemas de logística. Como eles lidam com diversos dispositivos móveis, se alguns membros da equipe têm iPhones, mas os demais usam Android? Precisam estar conectados à rede da empresa? Como eles podem apresentar os dados de forma intuitiva e utilizável em algo móvel?”



Ele continua: “Decidimos ajudar nossos clientes a responder a essas perguntas difíceis”.