A solução baseia-se em um cluster de sistemas que combina a lógica de replicação de aplicativos SAP com a capacidade de migrar carga de trabalho de um sistema para outro sem duplicar recursos, com benefícios óbvios no TCO geral.

Dois sistemas IBM Power E950 com sistema operacional Linux para gerenciar partições lógicas do SAP Hana e servidores de E/S virtuais para virtualização de Recursos de etwork. IBM Power HMC ( Hardware Management Console) para monitoramento de soluções, diagnósticos preditivos e a possível necessidade de reequilibrar os recursos de processador e memória no modo "sob demanda".

Após essa implementação, foi observado um aumento de 20% a 30% na velocidade de execução das transações sem sobrecarregar a máquina. Isso possibilita que haja uma reserva de capacidade de processamento disponível para uso quando necessário.