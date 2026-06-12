Modernização da infraestrutura para logística em escala

Com o IBM Power Virtual Server, a Manitoulin conta com uma infraestrutura de nuvem resiliente e reduz os custos
O Grupo de Empresas Manitoulin é uma organização canadense de transporte e logística que apoia operações complexas e sensíveis ao tempo da cadeia de suprimentos em toda a América do Norte. Enquanto o negócio crescia por meio de aquisições e crescimento geográfico, seu ambiente de TI permaneceu centralizado em uma única infraestrutura principal, em grande parte ancorada na Ilha Manitoulin.
Esse modelo, embora confiável, criou restrições crescentes enquanto a escala operacional crescia e introduziu uma possível exposição à continuidade. Equipes distribuídas exigiam o acesso mais rápido e uniforme aos sistemas centrais, enquanto a concentração de infraestrutura introduziu riscos adicionais à continuidade dos negócios. Ao mesmo tempo, a manutenção e atualização de sistemas locais exigiram investimentos contínuos consideráveis, aumentando custos e limitando a flexibilidade.
A Manitoulin precisava de uma forma de apoiar o crescimento contínuo enquanto reduzia as restrições de infraestrutura e os riscos operacionais.
Trabalhando com a IBM e o parceiro de negócios Service Express, Manitoulin transferiu suas cargas de trabalho principais do IBM® i para o IBM Power Virtual Server (PowerVS) no IBM® Cloud. A plataforma IBM i suporta operações logísticas críticas para a missão, incluindo financeiros, folha de pagamento e o sistema de gerenciamento de transporte (TMS) da empresa, que processa dezenas de milhares de transações diárias, como rastreamento de remessas, cotações e operações de entrega em toda a rede, apoiadas por uma infraestrutura escalável capaz de lidar com grandes volumes de solicitações de API voltadas para clientes. Essa abordagem possibilitou que a empresa conhecesse sistemas existentes para a nuvem sem exigir alterações de aplicação, mantendo o desempenho e a confiabilidade exigidos para essas cargas de trabalho.
A transformação começou com a migração da recuperação de desastres para o PowerVS, onde o ambiente foi validado por meio de uma abordagem em fases que incluiu trocas de função estendidas, executando cargas de trabalho de produção em cada ambiente por meses para confirmar a estabilidade antes de expandir para produção total. A Manitoulin então adotou uma implementação de região dupla nos IBM Cloud Data Center em Toronto e Montreal, substituindo sua configuração de recuperação de desastres locais e reduzindo a dependência de uma infraestrutura geograficamente concentrada.
Passando para um modelo baseado em consumo e consolidando as cargas de trabalho de IBM i, x86 e Kubernetes em um ambiente de nuvem unificado, a organização reduziu a complexidade da infraestrutura, simplificou as operações e criou uma base escalável para a continuidade do crescimento.
Com o IBM Power Virtual Server, a Manitoulin reduziu os custos de infraestrutura, além de melhorar a continuidade operacional em toda a sua rede logística. A migração da recuperação de desastres para a nuvem eliminou a infraestrutura local duplicada, reduziu a sobrecarga operacional e simplificou a replicação com o IBM Global Replication Services, melhorando a eficiência das operações de recuperação de desastres. A implementação de padrões de segurança comparáveis em ambientes híbridos foi estimada em mais de mil horas com abordagens tradicionais. Os testes mostraram que os tempos de recuperação foram reduzidos para 30 a 40 minutos, em comparação com 1 a 2 horas com a abordagem de replicação anterior.
Essas mudanças proporcionaram mais de US$ 20 mil em economias mensais recorrentes, além de um adicional de US$ 100 mil a 150 mil em reduções anuais de custos após a desativação do local de DR local, reduzindo consideravelmente os custos totais de infraestrutura.
A consolidação das cargas de trabalho em um único ambiente de nuvem também melhorou a consistência operacional e possibilitou que as equipes desenvolvessem experiência com mais eficiência em uma plataforma unificada. Com uma base de nuvem escalável e em duas regiões, a Manitoulin está agora mais bem posicionada para apoiar o crescimento contínuo, simplificar as operações em todo o seu ambiente e acelerar a modernização futura.
Fundada em 1953, Manitoulin Group of Companies é uma provedora canadense de transporte e logística que oferece serviços de cadeia de suprimentos de ponta a ponta em toda a América do Norte, incluindo transporte rodoviário, encaminhamento de carga, corretagem aduaneira, armazenamento e distribuição.
Service Express, com sede em Grand Rapids, Michigan, é um IBM Business Partner voltado para infraestrutura, nuvem e serviços gerenciados. Conhecida por sua experiência em sistemas IBM Power, a empresa ajuda organizações a manterem e modernizarem ambientes de missão crítica.
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Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.