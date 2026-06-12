Modernização da infraestrutura para logística em escala

Com o IBM Power Virtual Server, a Manitoulin conta com uma infraestrutura de nuvem resiliente e reduz os custos

dois caminhões passando em uma ponte sobre um rio largo
Infraestrutura centralizada que limita as operações em crescimento

O Grupo de Empresas Manitoulin é uma organização canadense de transporte e logística que apoia operações complexas e sensíveis ao tempo da cadeia de suprimentos em toda a América do Norte. Enquanto o negócio crescia por meio de aquisições e crescimento geográfico, seu ambiente de TI permaneceu centralizado em uma única infraestrutura principal, em grande parte ancorada na Ilha Manitoulin.

Esse modelo, embora confiável, criou restrições crescentes enquanto a escala operacional crescia e introduziu uma possível exposição à continuidade. Equipes distribuídas exigiam o acesso mais rápido e uniforme aos sistemas centrais, enquanto a concentração de infraestrutura introduziu riscos adicionais à continuidade dos negócios. Ao mesmo tempo, a manutenção e atualização de sistemas locais exigiram investimentos contínuos consideráveis, aumentando custos e limitando a flexibilidade.

A Manitoulin precisava de uma forma de apoiar o crescimento contínuo enquanto reduzia as restrições de infraestrutura e os riscos operacionais.
>US$ 20 MIL em economia mensal de redução de dano USD 100K—150K economizados anualmente (site de DR) 2 regiões em Toronto e Montreal
A mudança da nossa nova oferta para o IBM Power Virtual Server elevou imediatamente nossa postura de segurança. Ao adotar as práticas de computação em nuvem da IBM, conseguimos aproveitar os padrões de segurança líderes do setor e aplicar as melhores práticas que levariam anos para serem implementadas por conta própria. Essa mudança não apenas fortaleceu nosso ambiente, como também ultrapassou todo o nosso perfil de segurança e nos deu a confiança de que nossas operações estão protegidas pelos mais altos padrões de segurança na nuvem.
Tony Szaranski Vice-presidente de tecnologia da informação Manitoulin Group of Companies
Movendo a infraestrutura para apoiar operações resilientes

Trabalhando com a IBM e o parceiro de negócios Service Express, Manitoulin transferiu suas cargas de trabalho principais do IBM® i para o IBM Power Virtual Server (PowerVS) no IBM® Cloud. A plataforma IBM i suporta operações logísticas críticas para a missão, incluindo financeiros, folha de pagamento e o sistema de gerenciamento de transporte (TMS) da empresa, que processa dezenas de milhares de transações diárias, como rastreamento de remessas, cotações e operações de entrega em toda a rede, apoiadas por uma infraestrutura escalável capaz de lidar com grandes volumes de solicitações de API voltadas para clientes. Essa abordagem possibilitou que a empresa conhecesse sistemas existentes para a nuvem sem exigir alterações de aplicação, mantendo o desempenho e a confiabilidade exigidos para essas cargas de trabalho.

A transformação começou com a migração da recuperação de desastres para o PowerVS, onde o ambiente foi validado por meio de uma abordagem em fases que incluiu trocas de função estendidas, executando cargas de trabalho de produção em cada ambiente por meses para confirmar a estabilidade antes de expandir para produção total. A Manitoulin então adotou uma implementação de região dupla nos IBM Cloud Data Center em Toronto e Montreal, substituindo sua configuração de recuperação de desastres locais e reduzindo a dependência de uma infraestrutura geograficamente concentrada.

Passando para um modelo baseado em consumo e consolidando as cargas de trabalho de IBM i, x86 e Kubernetes em um ambiente de nuvem unificado, a organização reduziu a complexidade da infraestrutura, simplificou as operações e criou uma base escalável para a continuidade do crescimento.
Orgulhamo-nos da nossa parceria com a Manitoulin Transport na modernização de sua infraestrutura principal. Nossa equipe tem prestado suporte contínuo à Manitoulin no gerenciamento de suas cargas de trabalho do Power locais, desenvolvendo um profundo conhecimento de seu complexo ambiente tecnológico. Esse relacionamento de longa data, combinado com nosso conhecimento em IBM Cloud e uma vasta experiência em migrações do IBM i, nos permitiu entregar resultados confiáveis e de alta qualidade, ajudando a avançar nas metas de modernização da MGC, mantendo o desempenho e a estabilidade.
Jeff Willar Diretor de vendas de MIS e infraestrutura Service Express
Economia de custos e maior continuidade operacional

Com o IBM Power Virtual Server, a Manitoulin reduziu os custos de infraestrutura, além de melhorar a continuidade operacional em toda a sua rede logística. A migração da recuperação de desastres para a nuvem eliminou a infraestrutura local duplicada, reduziu a sobrecarga operacional e simplificou a replicação com o IBM Global Replication Services, melhorando a eficiência das operações de recuperação de desastres. A implementação de padrões de segurança comparáveis em ambientes híbridos foi estimada em mais de mil horas com abordagens tradicionais. Os testes mostraram que os tempos de recuperação foram reduzidos para 30 a 40 minutos, em comparação com 1 a 2 horas com a abordagem de replicação anterior.

Essas mudanças proporcionaram mais de US$ 20 mil em economias mensais recorrentes, além de um adicional de US$ 100 mil a 150 mil em reduções anuais de custos após a desativação do local de DR local, reduzindo consideravelmente os custos totais de infraestrutura.

A consolidação das cargas de trabalho em um único ambiente de nuvem também melhorou a consistência operacional e possibilitou que as equipes desenvolvessem experiência com mais eficiência em uma plataforma unificada. Com uma base de nuvem escalável e em duas regiões, a Manitoulin está agora mais bem posicionada para apoiar o crescimento contínuo, simplificar as operações em todo o seu ambiente e acelerar a modernização futura.
Sobre a Manitoulin

Fundada em 1953, Manitoulin Group of Companies é uma provedora canadense de transporte e logística que oferece serviços de cadeia de suprimentos de ponta a ponta em toda a América do Norte, incluindo transporte rodoviário, encaminhamento de carga, corretagem aduaneira, armazenamento e distribuição.
Sobre a Service Express

Service Express, com sede em Grand Rapids, Michigan, é um IBM Business Partner voltado para infraestrutura, nuvem e serviços gerenciados. Conhecida por sua experiência em sistemas IBM Power, a empresa ajuda organizações a manterem e modernizarem ambientes de missão crítica.

 Componentes da solução IBM Cloud IBM i IBM® Power Virtual Server
IBM i e IBM Power Virtual Server

IBM i é um sistema operacional para servidores IBM Power, uma linha de servidores baseados em processadores IBM Power. Os IBM Power Virtual Servers são servidores IBM Power virtuais configuráveis, com vários locatários e acesso aos serviços de nuvem da IBM.

  1. Saiba mais sobre o IBM i
  2. Saiba mais sobre os IBM Power Virtual Servers
Legal

© Copyright IBM Corporation, junho de 2026.

IBM, o logotipo da IBM, IBM Cloud, IBM i, IBM Power Virtual Server e IBM PowerVS são marcas comerciais da IBM Corp., registradas em muitas jurisdições em todo o mundo.

Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados. 