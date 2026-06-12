Modernização da infraestrutura para logística em escala

Trabalhando com a IBM e o parceiro de negócios Service Express, Manitoulin transferiu suas cargas de trabalho principais do IBM® i para o IBM Power Virtual Server (PowerVS) no IBM® Cloud. A plataforma IBM i suporta operações logísticas críticas para a missão, incluindo financeiros, folha de pagamento e o sistema de gerenciamento de transporte (TMS) da empresa, que processa dezenas de milhares de transações diárias, como rastreamento de remessas, cotações e operações de entrega em toda a rede, apoiadas por uma infraestrutura escalável capaz de lidar com grandes volumes de solicitações de API voltadas para clientes. Essa abordagem possibilitou que a empresa conhecesse sistemas existentes para a nuvem sem exigir alterações de aplicação, mantendo o desempenho e a confiabilidade exigidos para essas cargas de trabalho.

A transformação começou com a migração da recuperação de desastres para o PowerVS, onde o ambiente foi validado por meio de uma abordagem em fases que incluiu trocas de função estendidas, executando cargas de trabalho de produção em cada ambiente por meses para confirmar a estabilidade antes de expandir para produção total. A Manitoulin então adotou uma implementação de região dupla nos IBM Cloud Data Center em Toronto e Montreal, substituindo sua configuração de recuperação de desastres locais e reduzindo a dependência de uma infraestrutura geograficamente concentrada.

Passando para um modelo baseado em consumo e consolidando as cargas de trabalho de IBM i, x86 e Kubernetes em um ambiente de nuvem unificado, a organização reduziu a complexidade da infraestrutura, simplificou as operações e criou uma base escalável para a continuidade do crescimento.