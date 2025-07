O MandarinMaster tentou trabalhar com uma empresa chinesa que oferecia processamento de Speech to Text, para que a plataforma pudesse ouvir a pronúncia dos alunos e apresentar feedback. No entanto, o custo por ciclo de validação era antieconômico, então Philippe Laurent seguiu o conselho de seu desenvolvedor para testar a tecnologia IBM Watson® Speech to Text.

"Somos apoiados pelo BPI [um banco público francês que apoia o desenvolvimento econômico] e pelo governo regional, então nossa preferência era trabalhar com um provedor como a IBM com uma forte presença na França", diz Philippe Laurent. "Como startup, ficamos imediatamente muito confortáveis com a IBM devido ao seu acompanhamento genuíno e sua capacidade de aumentar nossa visibilidade e credibilidade".

A IBM colocou a MandarinMaster em contato com a Pedab France, uma IBM Business Partner especializada em soluções educacionais baseadas na Tecnologia IBM. A Pedab trabalhou com a MandarinMaster para integrar a tecnologia IBM Watson Speech to Text em sua plataforma. A solução é licenciada sob o IBM Embedded Solution Agreement (ESA), que permite que a MandarinMaster combine a tecnologia da IBM com sua própria propriedade intelectual para criar uma solução empacotada autônoma.

Christopher Pajot, gerente de vendas da Pedab França, comenta: "O IBM Watson Speech to Text é uma tecnologia de IA confiável que conseguimos integrar perfeitamente à plataforma do MandarinMaster. Trabalhamos com o IBM Innovation Studio no projeto, que levou apenas alguns meses do início ao fim".

"A Pedab realmente se dedicou e nos ajudou a tornar o MandarinMaster um sucesso", acrescenta Philippe Laurent. "A equipe de Christopher trabalhou muito para conseguir um acordo financeiro que fizesse sentido economicamente para nós como startup, e realmente valorizamos a parceria que estamos construindo com eles e com a IBM".

O MandarinMaster é uma plataforma online que oferece aulas diárias de 30 minutos para assinantes. Os alunos avançam pouco a pouco, liberando novos conteúdos à medida que progridem em um ritmo que os mantém envolvidos e incentivados. A tecnologia integrada IBM Watson Speech to Text permite que o MandarinMaster simule a presença de um professor real, possibilitando que os alunos verifiquem sua pronúncia e tenham feedback imediato.

"O IBM Watson Speech to Text capacita nossos alunos a validar o uso de tons chineses, dando-lhes confiança adicional enquanto trabalham para dominar essa habilidade de fundamental importância", afirma Philippe Laurent.

Atualmente, o MandarinMaster está trabalhando com os primeiros adotantes para espalhar a palavra organicamente por meio de redes sociais. Os alunos que trazem outros assinantes pagantes podem receber créditos para seus próprios custos de mensalidade. Esses créditos também podem ser usados para comprar práticas de conversa individual e avaliações em chamadas de vídeo com tutores da vida real. No momento em que este artigo foi escrito, o MandarinMaster está desenvolvendo uma versão de inglês para chinês de sua plataforma, que tem como alvo a audiência potencial muito maior de falantes nativos globais de inglês. Essa versão estará disponível no final de setembro de 2025.