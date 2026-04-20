Inteligente e confiável para todos: a plataforma unificada de Madri para confiabilidade em toda a cidade

A cidade de Madri opera um dos maiores e mais complexos ecossistemas de serviços urbanos da Europa, gerenciando milhões de ativos críticos, centenas de milhares de inspeções e mais de um milhão de solicitações de cidadãos a cada ano, em um portfólio vasto e geograficamente disperso de infraestruturas urbanas críticas — desde iluminação pública e áreas verdes até espaços públicos, coleta de lixo, monitoramento ambiental e infraestruturas relacionadas à mobilidade. Com o tempo, os sistemas que dão suporte a esses serviços fecharam-se em silos, com inventários, manutenção, inspeções, faturamento e notificações de cidadãos distribuídos em aplicações desconectadas. Essa fragmentação limitava a visibilidade, retardando os tempos de resposta e dificultando a medição consistente do desempenho entre fornecedores e departamentos.

À medida que as demandas operacionais cresceram e eventos disruptivos expuseram lacunas de resiliência, a cidade ainda precisava coordenar mais de 25 prestadores de serviços sob diversos modelos de serviços e SLAs mais rigorosos, tudo isso enquanto estava restrita por orçamento e recursos limitados. A mudança de Madri de pagamento por atividades para pagamento por resultados exigiu ainda mais indicadores de qualidade consistentes e supervisão unificada, que não eram compatíveis com as ferramentas legadas. Como Juan Corro, Diretor Geral de TI do Conselho de Madri, disse: "Madri "precisava oferecer mais valor com menos". Os líderes da cidade perceberam que as correções incrementais não eram mais suficientes: eles precisavam de uma única espinha dorsal operacional capaz de unificar dados, impor qualidade em escala e garantir que cada euro gasto entregasse valor tangível e transparente para os cidadãos.