Desafio: Lufthansa queria aproveitar a personalização A Lufthansa procurou a IBM watsonx® Advertising para elevar a personalização na experiência de planejamento de viagens, atingindo e envolvendo viajantes cotidianos e aventureiros, auxiliando-os a descobrir um universo de possibilidades e reencontrando seus desejos de viagem.

Solução: a Lufthansa cria conversas personalizadas A Lufthansa, em parceria com a IBM watsonx Advertising, colocou o poder da tecnologia movida por IA para trabalhar, lançando a primeira campanha IBM Watson Advertising Conversations para a indústria aérea em 2018, possibilitando aos consumidores interagir de uma maneira inovadora por meio de anúncios dinâmicos nas propriedades do The Weather Channel e em toda a campanha de mídia da Lufthansa. Essa experiência de marketing conversacional trouxe mensagens inspiradoras aos usuários e ofereceu informações encantadoras sobre viagens relacionadas a cidades internacionais em destaque, contribuindo para desvendar insights valiosos, tais como: A mensagem de maior sucesso no primeiro quadro foi "Qual língua torna o mundo mais belo?" Os usuários selecionaram o francês como o idioma mais bonito. Os destinos mais desejados pelos usuários eram Frankfurt e Paris. Embora a Lufthansa tenha feito descobertas valiosas em 2018, a IBM Watson Advertising evoluiu essa experiência em 2019 para permitir que o consumidor descobrisse o que era mais significativo para ele.Isso contribuiu para revelar insights ainda mais valiosos sobre os consumidores e suas preferências de viagem, funcionando como um enorme grupo virtual de pesquisa para a marca Lufthansa, ao chamar a atenção para tendências inesperadas e auxiliar na formulação das futuras estratégias criativas da Lufthansa. Esse aprimoramento levou os usuários a um teste de personalidade, que então acionou uma personalidade de viagem única e recomendações de destino com base nessa personalidade. Ao aproveitar o Processamento de Linguagem Natural e a Compreensão de Linguagem Natural impulsionados pela IBM watsonx e o extenso treinamento nas informações de produtos e FAQs da Lufthansa, isso ajudou a habilitar esse diálogo 1:1 e fornecer informações exclusivas e deliciosas de inspiração de viagem para cada usuário. Usando conversas, a Lufthansa viu estes resultados: Taxa de conversa de 8% impulsionada pelo Mobile Integrated Marquee

impulsionada pelo Mobile Integrated Marquee Tempo médio de 41 segundos gasto

gasto Total de 4 interações orientadas ao usuário por sessão

No experimento da watsonx, o que pudemos realizar foi envolver as pessoas em uma conversa e permitir que as coisas fluam naturalmente.São pessoas que estão se envolvendo com você porque desejam, e acreditamos que a qualidade da interação é consideravelmente superior. Alexander Schlaubitz VP Marketing Lufthansa Group