Um verdadeiro pioneiro no mercado de energia, a Lhyfe tem como alvo a indústria e a mobilidade (hidrogênio para frotas de veículos industriais, ônibus, trens etc.), dois setores que visam reduzir as emissões de carbono diversificando sua matriz energética.

A empresa enfrenta um desafio triplo: estabelecer as bases para um novo setor, encontrar um modelo de negócios sustentável que combine os requisitos de desenvolvimento sustentável com lucratividade e convencer os clientes - comunidades industriais, corporativas e locais - da confiabilidade do setor.

"Entre todos esses desafios, a conversão de clientes é, obviamente, essencial. Para que eles se comprometam a descarbonizar suas atividades comerciais com a Lhyfe, nossa oferta deve incorporar qualidade do produto, experiência do cliente, custos competitivos e prazos de entrega impecáveis", enfatiza Antoine Hamon, diretor de operações da Lhyfe.

Garantir a confiabilidade de nossa ferramenta industrial é crucial e está no centro desses requisitos. "Por exemplo, temos um eletrolisador offshore fora da costa de Loire Atlantique, perto de turbinas eólicas pertencentes ao SYDEV (Syndicat Département d'Energie et d'Équipement de la Vendée - Departamento de Energia e Equipamentos da região de Vendee). Usando essa energia renovável, produzimos hidrogênio verde para o transporte público em La Roche-sur-Yon. Durante o período de inverno, as operações são mais complexas. Devemos garantir a continuidade da produção por meio de manutenção otimizada." explica Antoine Hamon.

Com o objetivo de estabilizar a ferramenta de produção, a IBM apoiou a Lhyfe por meio da IBM Client Engineering, uma entidade dedicada à exploração tecnológica, ao codesign de soluções inovadoras e à realização de demonstrações.