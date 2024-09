“A Leolo IT está entusiasmada com a parceria com a IBM para desenvolver as cargas de trabalho do IBM® Informix existentes de nossos clientes e explorar como watsonx.data pode consolidar seus dados em uma única camada para análise e IA. Semelhante às sinergias impulsionadas conjuntamente pela Leolo IT e IBM, onde o IBM Informix e o watsonx.ai estão sendo usados para casos de uso como aprimoramento do gerenciamento de documentos, a Leolo IT está ansiosa pelo conector do IBM Informix para trazer melhorias usando o IBM Informix e o watsonx.data na oferta de insights poderosos para nossa base de clientes por meio de aplicações avançadas de IA.”

Henri Cujass

CTO

Leolo IT & Media Consulting GmbH