Para analisar seu processo de entrada de serviços, a empresa selecionou a solução IBM® Process Mining, que aplica algoritmos de mineração de dados para descobrir automaticamente fluxos de processos. Ele também simula processos futuros a partir de processos como estão. A solução Process Mining está incluída como um recurso fundamental em todas as ofertas do IBM Cloud Paks for Automation, incluindo a oferta do IBM Cloud Pak® for Business Automation.

"Já tínhamos estabelecido uma sólida relação comercial com a IBM, mas do ponto de vista técnico, a solução de Mineração de Processos oferecia capacidades que outras soluções não tinham", afirma o Gerente de Processos de TIC. "A solução IBM nos permitiu simplificar de forma fácil e eficaz o processo de análise de lacunas usando dados de nosso sistema ERP tradicional e, em seguida, executar análises hipotéticas. Também poderíamos implantar rapidamente a solução a partir da nuvem.”

Assim que a empresa carregou os dados do processo de entrada de serviço na solução, um modelo de processo atual, incluindo todas as variantes do processo, foi gerado automaticamente a partir dos dados. As etapas não documentadas foram finalmente registradas e gravadas no modelo de processo para impedi-las de se tornar informações isoladas ou etapas esquecidas.

A equipe de TI em seguida realizou uma análise de lacunas para obter uma comparação visual entre o modelo de processo derivado dos dados e o modelo de referência carregado pelo cliente. Ao comparar o modelo de referência com o processo real, o cliente imediatamente identificou um problema de conformidade nas atividades de escaneamento de entrada/saída. Durante a atividade de digitalização, os trabalhadores conectam o carro a uma ferramenta de diagnóstico. Eles também devem realizar a atividade de escaneamento, uma prática recomendada na qual verificam se há indicadores de alerta na unidade de controle do carro. A análise mostrou que, em 15% dos casos, os trabalhadores não realizaram a atividade de digitalização.

Além disso, ao utilizar a solução de Mineração de Processos, a equipe de TI descobriu que em cerca de um terço dos 75.000 casos, algumas concessionárias no exterior haviam aberto o caso de entrada de serviço após a atividade de início do trabalho, em vez de antes, resultando em não conformidade.