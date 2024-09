Em 2019, a KNPC começou a usar o Easy Memo, uma aplicação empresarial desenvolvida pela parceira de negócios da IBM, a EBLA Computer Consultancy Company, que permite às empresas compor, revisar, aprovar e distribuir memorandos ou cartas eletrônicas. O Easy Memo usa os recursos de gerenciamento de conteúdo do IBM® Cloud Pak for Business Automation para armazenar os memorandos e correspondências críticos de negócios da KNPC com segurança.

A solução também permite que o KNPC assine digitalmente documentos de forma a atender aos requisitos estabelecidos pelos tribunais do Kuwait, classifique-os de acordo com a taxonomia exclusiva do KNPC e acompanhe-os à medida que passam pelos processos de revisão e aprovação. Além disso, o Easy Memo permite que o KNPC responda a memorandos eletrônicos em espécie, inclua anexos aos memorandos e realize pesquisas de conteúdo completo.

Os funcionários dos quatro primeiros departamentos do KNPC a adotar a aplicação Easy Memo estavam se acostumando com o novo fluxo de trabalho quando a pandemia começou. Ficou claro para Al Rashed e para o departamento de TI que toda a organização precisava da solução digital, mas conseguir a adesão dos outros 29 departamentos da KNPC representou um desafio totalmente novo.

Felizmente, Al Rashed e o departamento de TI sabiam exatamente o que fazer. "Tínhamos nosso gerente de TI enviado um memorando eletrônico assinado digitalmente para todos os gerentes de departamento. Começou uma reação em cadeia quando vários departamentos pediram para usar o Easy Memo”, diz Al Rashed.

Depois disso, a equipe trouxe de 2 a 4 novos departamentos para a plataforma a cada mês. “Nem precisamos fazer treinamentos para isso. Uma breve sessão de conscientização foi mais do que suficiente para que os funcionários pudessem entender o que era e como usá-lo", observa Al Rashed.