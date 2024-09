Bank of Ayudhya Public Company Ltd (Krungsri)

Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) (link externo ao ibm.com), da marca e comumente chamado de Krungsri, é o quinto maior grupo financeiro da Tailândia em termos de ativos, empréstimos e depósitos, e é um dos bancos nacionais sistemicamente importantes da Tailândia (D-SIBs) com 73 anos de história no país. Krungsri é um membro estratégico do Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), o maior grupo financeiro do Japão e uma das maiores organizações financeiras do mundo. O Krungsri oferece uma ampla variedade de produtos e serviços bancários, finanças para o consumidor, investimento, gerenciamento de ativos e outros produtos e serviços financeiros para consumidores individuais, PMEs e grandes corporações por meio de 700 agências (663 agências bancárias e 37 agências de negócios de automóveis) e mais de 35.000 pontos de atendimento em todo o país. O Krungsri Group é o maior emissor de cartões na Tailândia, com 8,6 milhões de cartões de crédito, finanças de vendas e contas de empréstimo pessoal em seu portfólio; um importante provedor de serviços de financiamento de automóveis (Krungsri Auto); uma das empresas de gestão de ativos que mais cresce (Krungsri Asset Management); e pioneira em microfinanciamento (Ngern Tid Lor). O Krungsri tem o firme compromisso com o mais alto nível de integridade na condução de seus negócios. Todas as empresas do Grupo Krungsri receberam o credenciamento da Coligação de Ação Colectiva do Sector Privado Contra a Corrupção (CAC), em colaboração com os pares do setor e stakeholders, em uma abordagem de tolerância zero à corrupção.