"A Krista Software, fornecedora líder de tecnologia de IA, está animada com a integração com a plataforma watsonx.ai da IBM para acelerar nossa missão de criar tecnologia que entende as pessoas. Há muito entusiasmo no mercado sobre o potencial de valor dos grandes modelos de linguagem (LLMs) e da IA generativa, mas muitas equipes estão lutando para começar devido a preocupações com custos, privacidade de dados e outros aspectos da prontidão empresarial das soluções LLM disponíveis. O watsonx.ai da IBM é a primeira oferta de LLM de nível empresarial que traz IA confiável, escalável e transparente que pode ser entregue dentro dos prazos e mantida a custos que se alinham com o retorno sobre o investimento (ROI) líder do setor.”



Luther birdzell

diretor de IA

Krista Software