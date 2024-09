A cada minuto que o site da Cherry ficava fora do ar, a empresa perdia clientes importantes. Era essencial agir rapidamente para trazer estabilidade à plataforma. A equipe da IBM Consulting Services, incluindo arquitetos sêniores de gerenciamento de nuvem híbrida e outros profissionais experientes, criou uma estratégia de estabilidade com o gerenciamento da Kotak Cherry para tornar a plataforma estável, resiliente e pronta para crescimento.

O plano de ação começou com a estabilização dos serviços de gerenciamento da aplicação e do desempenho da aplicação. Em seguida, veio uma avaliação completa da arquitetura e uma reformulação do projeto arquitetônico. Essas etapas transformadoras levaram a jornadas mais intuitivas para os usuários e uma melhora na experiência do cliente, bem como melhores relatórios sobre o desempenho do site.

"Com muito suporte da IBM, melhoramos a estabilidade da aplicação", diz Bhatia. "Eles nos ajudaram com a arquitetura, desenvolvimento web e desenvolvimento back-end. Eles também nos ajudaram a limpar a base de código, escrever wrappers de API para terceiros, implementar um disjuntor e migrar para a conteinerização."

A IBM Consulting trabalhou na escalabilidade da arquitetura usando soluções específicas, como tecnologias sem servidor e outras tecnologias que otimizam o uso dos recursos, incluindo a Quarkus. A IBM também ajudou a migrar soluções mais antigas para serviços de nuvem alternativos e apropriados.

A plataforma Kotak Cherry opera 100% na AWS Cloud. "Notei que a IBM tem um bom conhecimento em arquitetura e que a equipe de entrega nos trouxe os recursos certos", diz Bhatia. "Quando tivemos um desafio em mãos, confiamos na IBM para superá-lo e dar apoio à nossa equipe de negócios."

Juntamente com o desempenho estável do site e transições mais suaves entre as páginas, a Cherry está observando uma maior fidelização dos clientes. "Agora, podemos continuar adicionando novos produtos à plataforma", diz Bhatia. "Isso permitirá que os clientes desfrutem completamente das ofertas multiativos da nossa plataforma."

Para se preparar para o crescimento dos negócios, a Kotak Cherry adotou tecnologias digitais como DevOps e uma arquitetura baseada em microsserviços que é flexível, resiliente e pronta para atender à demanda de um hiperescalador. "Estamos trabalhando com a equipe da IBM na escalabilidade", diz Bhatia. “Assim, quando tivermos 10 vezes mais tráfego, nosso sistema estará pronto para gerenciar a carga de maneira confiável.”