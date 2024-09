Em 1921, à medida que os depósitos de cobre na mina se tornaram cada vez mais limitados, a Takeuchi mudou seu foco para a fabricação e formou a Komatsu Ltd. (link externo ao site ibm.com). Nem é preciso dizer que a tecnologia evoluiu dramaticamente desde então. Mas, desde o início, a Komatsu tem se comprometido com a implementação da tecnologia mais recente para melhorar as operações e capacitar sua equipe. Hoje esse compromisso se estende à sua estratégia de nuvem pública.

Assim como muitas outras organizações de TI, a equipe de infraestrutura da Komatsu historicamente dependia de ferramentas de monitoramento dispersas, reclamações de usuários e intervenção manual para lidar com problemas de desempenho.Eles não tinham a visibilidade necessária para identificar instâncias de excesso de provisionamento. Um caso de uso com impacto nos negócios pode levar horas para a equipe ser resolvido. Isso manteve a equipe em um ciclo de combate a incêndios e a impediu de direcionar uma parte mais significativa do seu tempo para o avanço das iniciativas estratégicas.

Além disso, a equipe não tinha como avaliar de forma confiável o impacto de uma decisão de recurso antes que ela fosse tomada. Tudo o que puderam fazer foi monitorar o impacto depois de alocarem os recursos. Conforme a equipe direcionou seu foco para a nuvem pública e iniciou a migração de todas as suas cargas de trabalho locais para o Microsoft Azure, eles perceberam que não poderiam continuar com essa abordagem manual.Eles precisavam ser capazes de prevenir proativamente problemas de desempenho, reduzir o desperdício e minimizar o tempo gasto no tratamento de reclamações dos usuários.Foi quando eles se voltaram para a solução de otimização de custos de nuvem híbrida IBM® Turbonomic®.