Anos mais tarde, como continuou a contar com a solução Planning Analytics para os esforços de planejamento, a empresa decidiu atualizar para a última versão para aproveitar as melhorias no desempenho e outros recursos. Trabalhando com o parceiro de negócios IBM avantum consult GmbH, a Knauf implementou a solução APOLLO da avantum, que foi desenvolvida com base nas últimas versões do Planning Analytics.

Em apenas oito semanas, a avantum ajudou a Knauf a atualizar o sistema e a criar funções para balanços e demonstrativos de lucros e perdas (P&L). A Knauf também pode usar a nova versão para reunir as declarações de lucros e perdas de todas as subsidiárias do mundo em um banco de dados consolidado e fazer planejamento e previsão de resultados para toda a organização. A solução APOLLO se integra ao software SAP Business Warehouse (BW) da Knauf.