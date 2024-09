A nuvem pode ser popular agora, mas há alguns anos, os clientes não estavam tão acostumados com ela quanto estão hoje. Mudar de um modelo local para a nuvem, sem ter uma ideia clara do que isso significava para a flexibilidade das soluções, seja no nível econômico ou de crescimento, não parecia particularmente atraente.

Há cerca de oito anos, a KIO Espanha, uma empresa de infraestrutura como serviço (IaaS) voltada para infraestrutura de missão crítica, buscou se diferenciar da concorrência concentrando-se em especialização, disponibilidade e qualidade. Tinha um portfólio de serviços reduzido, mas amplo o suficiente para que os clientes pudessem escolher a infraestrutura ideal para suas cargas de trabalho de acordo com suas necessidades. Para os clientes com altas cargas de trabalho no SAP, as ofertas da KIO Espanha andam de mãos dadas com os servidores IBM Power®, que oferecem grande valor em serviços em nuvem. O desempenho da plataforma IBM Power a diferencia e permite que os clientes disparem novas instâncias (conforme a memória permitir) no ritmo exigido por seus projetos.

Já se passaram 7 anos desde que a KIO Espanha começou a trabalhar com a IBM e o principal ponto de venda foi, sem dúvida, a oferta de uma demonstração do IBM Power aos clientes, gerenciada por um integrador. A demonstração permite que as empresas avaliem a robustez das soluções IBM por si mesmas e vejam como elas funcionam de maneira ideal com servidores que possuem grandes quantidades de RAM.

100% das empresas que concordaram em experimentar os servidores IBM Power se transformaram em clientes e agora fazem parte da lista da KIO Espanha. Isso constitui 17 empresas em toda a Espanha nos setores de alimentos, logística, indústria química, indústria de transformação e administração pública.