Enquanto a equipe financeira do Grupo Karnov ponderava sobre os próximos passos, a empresa estava no meio de um grande projeto para construir um novo data warehouse central que suportaria novas capacidades de análise para todo o negócio.

"O data warehouse era um facilitador vital", diz Kasper Andersen. "Isso nos deu uma fonte de dados muito bem organizada e de alta qualidade que poderíamos usar para criar nossos novos processos de análise e relatórios financeiros."

A empresa adotou a melhor abordagem para seu cenário de análise, o que significa que ela não está presa a um único fornecedor ou família de produtos.

"Essencialmente, quando procurávamos uma nova solução de planejamento financeiro e análise, tínhamos uma opção gratuita", diz Kasper Andersen. "Selecionamos o IBM Planning Analytics por causa de seu plano flexível de preços baseado em assinatura e do desempenho comprovado de seu mecanismo de análise TM1®, que tem uma reputação muito boa no mercado há muitos anos."

Para auxiliar na implementação da solução, o Grupo Karnov escolheu a Kapacity, um Parceiro de Negócios da IBM especializado em inteligência empresarial, gestão de desempenho, armazenamento de dados e análises avançadas.

"A Kapacity é amplamente reconhecida na Dinamarca como uma parceira sólida para projetos de análise financeira, então a oportunidade de trabalhar com eles influenciou nossa escolha tanto quanto a tecnologia", diz Kasper Andersen."Durante o projeto, trabalhamos com alguns excelentes consultores seniores da Kapacity, que tiveram a experiência certa para nos ajudar a entregar o projeto com sucesso."

Outro fator chave de sucesso foi o foco do Karnov Group na preparação detalhada antes do início da implementação.

Matilde Dueholm, gerente de contas da prática de funções analíticas avançadas da Kapacity, comenta: "Ficamos impressionados com a maneira muito profissional de que a equipe de Karnov planejou o projeto e seu alto nível de envolvimento em todo o projeto.

"Nossos consultores realmente gostaram de trabalhar com a equipe do Grupo Karnov porque eles realmente entendem seus números, tinham uma sólida arquitetura de dados desde o início e têm grandes ambições para o Planejamento Analítico no futuro. Portanto, foi um projeto muito interessante para trabalhar."

Kasper Andersen acrescenta: "não terminamos com nossa implementação de análise de planejamento, mas já sabemos que é um sucesso. A próxima fase inclui previsões e, pelo que já vimos, estamos completamente confiantes de que a plataforma pode entregar o que esperamos dela."